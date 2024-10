¿Por qué el béisbol atrae más fans y vende más que el fútbol en México?

"New Era inventó la gorra de béisbol, y es parte de nuestro ADN. Claramente se venden muchísimo más gorras de béisbol que de fútbol Liga MX", señaló David Pérez Padilla, director de New Era, la marca de headwear para equipos de béisbol y fútbol. Ahora, New Era consiguió su licencia número 14 dentro del fútbol mexicano y hará con Pumas la colección más grande de la Liga Mx.

(Foto: Victoria Valtierra/Cuartoscuro)