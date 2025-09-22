Anheuser-Busch InBev y Netflix anunciaron este lunes la firma de un acuerdo global de marketing conjunto para vincular algunos de los títulos más vistos de la plataforma de streaming con las marcas de cerveza de la compañía. El objetivo es ampliar el alcance de ambas empresas a través de campañas conjuntas que combinen entretenimiento y consumo.
La alianza contempla la creación de envases de edición limitada, promociones digitales y activaciones vinculadas a series populares como The Gentlemen, producida en Reino Unido, y Culinary Class Wars, de Corea del Sur. Con ello, AB InBev busca capitalizar la audiencia global de Netflix para posicionar sus productos en mercados estratégicos.