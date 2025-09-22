Aunque los términos financieros del acuerdo no fueron revelados, las compañías confirmaron que la colaboración se extenderá a transmisiones en vivo y eventos de alto perfil. Entre ellos destacan la retransmisión del partido de la NFL en Navidad por parte de Netflix y el Mundial de fútbol femenino de 2027, donde AB InBev tendrá presencia activa en la promoción.

La cervecera, fabricante de marcas como Budweiser, Stella Artois y Corona, reforzará con esta estrategia su apuesta por el marketing experiencial, que conecta con los consumidores a través de momentos de entretenimiento. Por su parte, Netflix obtiene un socio global con gran reconocimiento de marca en la industria de bebidas.

El acuerdo también refleja la estrategia de Netflix de diversificar su portafolio hacia eventos deportivos y transmisiones en directo, segmentos que la plataforma ha ido desarrollando para atraer nuevos suscriptores y consolidar su liderazgo en streaming. Asociarse con una compañía del tamaño de AB InBev representa un paso adicional en ese posicionamiento.