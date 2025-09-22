Publicidad

AB InBev llevará sus marcas de cerveza a eventos deportivos transmitidos por Netflix

El acuerdo incluye envases de edición limitada, promociones digitales y activaciones en vivo en partidos de la NFL y el Mundial femenino 2027.
lun 22 septiembre 2025 09:25 AM
La cervecera, fabricante de marcas como Budweiser, Stella Artois y Corona, reforzará con esta estrategia su apuesta por el marketing experiencial.

Anheuser-Busch InBev y Netflix anunciaron este lunes la firma de un acuerdo global de marketing conjunto para vincular algunos de los títulos más vistos de la plataforma de streaming con las marcas de cerveza de la compañía. El objetivo es ampliar el alcance de ambas empresas a través de campañas conjuntas que combinen entretenimiento y consumo.

La alianza contempla la creación de envases de edición limitada, promociones digitales y activaciones vinculadas a series populares como The Gentlemen, producida en Reino Unido, y Culinary Class Wars, de Corea del Sur. Con ello, AB InBev busca capitalizar la audiencia global de Netflix para posicionar sus productos en mercados estratégicos.

Aunque los términos financieros del acuerdo no fueron revelados, las compañías confirmaron que la colaboración se extenderá a transmisiones en vivo y eventos de alto perfil. Entre ellos destacan la retransmisión del partido de la NFL en Navidad por parte de Netflix y el Mundial de fútbol femenino de 2027, donde AB InBev tendrá presencia activa en la promoción.

La cervecera, fabricante de marcas como Budweiser, Stella Artois y Corona, reforzará con esta estrategia su apuesta por el marketing experiencial, que conecta con los consumidores a través de momentos de entretenimiento. Por su parte, Netflix obtiene un socio global con gran reconocimiento de marca en la industria de bebidas.

El acuerdo también refleja la estrategia de Netflix de diversificar su portafolio hacia eventos deportivos y transmisiones en directo, segmentos que la plataforma ha ido desarrollando para atraer nuevos suscriptores y consolidar su liderazgo en streaming. Asociarse con una compañía del tamaño de AB InBev representa un paso adicional en ese posicionamiento.

AB InBev

