Mercadotecnia

Marcas y expertos redefinen el marketing para la próxima década

Future in Motion Edición México 2025 abrió el diálogo entre líderes acerca de las estrategias para evolucionar ante la transformación de la industria, impulsada por la inteligencia artificial.
mar 14 octubre 2025 10:45 AM
Future is Tech, t2ó México y t2ó ONE organizaron Future in Motion Edición México 2025.
Por primera vez, Future is Tech, t2ó México y t2ó ONE organizaron Future in Motion Edición México 2025. (Cortesía)

Future in Motion Edición México 2025 se convirtió en un eje de conversación y reinvención para el marketing en la próxima década. En este escenario, la inteligencia artificial, el poder de los datos y la creatividad aplicada están redefiniendo las reglas del juego y marcando un nuevo rumbo para marcas, agencias y consumidores.

Organizado por Future is Tech (FiT), t2ó México y t2ó ONE, e impulsado por el éxito en España, el evento llegó a México el 25 de septiembre para reunir a líderes de marketing, innovadores y representantes de marcas como Bio Pappel Scribe, KFC, AMD, Grupo Presidente y Creyentes, entre otros.

El programa se centró en pilares fundamentales con las charlas “Evolución y futuro del ecosistema publicitario”, “Cómo alinear marca, partner y agencia hacia resultados compartidos” y “Data y medición moderna”.

Las discusiones cristalizaron el mismo dilema: la urgente necesidad de comprender el destino del marketing y prepararse para los desafíos del mañana.

Asimismo, Grupo Presidente compartió cómo resolvió un importante reto de conversión en sus reservas. La clave fue la implementación de la tecnología innovadora, la cual generó un incremento notable en el retorno de la inversión publicitaria, hasta posicionarse como un caso de éxito.

“Las experiencias de marcas como Scribe, KFC, AMD y Grupo Presidente son una referencia clara de cómo transformar ideas en planes concretos con un efecto de negocio muy específico. Nos llevamos aprendizajes muy valiosos”, afirmó Karla López, Managing Director de t2ó México, durante Future in Motion Edición México 2025.

Representantes de compañías como Banco Azteca, Aeroméxico, Banamex, AXA, IKEA, Totalplay, Cora y Coco y Vinte intercambiaron ideas ante la pregunta: ¿cómo crecer y mantener el paso que exige la evolución sin sacrificar la visión estratégica?

José Benavides, Growth & Business Director de Future is Tech, se mostró muy satisfecho con el evento, destacando la calidad de los asistentes, quienes pudieron inspirarse con la evidencia tangible de casos que redefinen el liderazgo en una industria en permanente evolución.

“Estoy contento de haber transmitido algunos de los mensajes de FiT y el valor que podemos aportar a estas marcas”, concluyó el ejecutivo.

Así, la jornada de Future in Motion Edición México 2025 dejó en claro que en el marketing converge la integración efectiva de herramientas tecnológicas, estrategia y creatividad.

