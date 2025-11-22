Modelo vs. Heineken

La llegada de Negra Modelo Chocolate Turín también se inserta en un escenario competitivo marcado por Noche Buena, la edición estacional de Heineken que históricamente concentra la mayor demanda de cerveza premium en diciembre.

Para ambas compañías, la temporada representa un periodo de alto volumen y elevada visibilidad, por lo que la nueva colaboración de Modelo buscará disputar espacio en anaqueles, atraer al consumidor que cada año espera el lanzamiento de Noche Buena y capitalizar la tendencia hacia productos con perfiles más complejos.

El contexto de consumo favorece la colaboración. Según Nielsen, las categorías más regaladas en Navidad en México son el chocolate y las bebidas alcohólicas. La edición se ubica justo en la convergencia de ambos segmentos, un espacio en el que no existían apuestas similares por parte de competidores relevantes.

Características de la cerveza

El desarrollo del producto parte de Negra Modelo, una de las etiquetas más estables del portafolio de Grupo Modelo. Sobre esa base, se integró el cacao semiamargo de Turín para obtener un perfil aromático que mantiene equilibrio entre la malta tostada, las notas de caramelo y el ligero matiz de café.

Con 4.7% de volumen de alcohol, la edición está orientada tanto a maridajes dulces —principalmente postres de chocolate amargo, trufas y preparaciones con frutos rojos— como a opciones saladas, entre ellas cortes de res, moles y quesos maduros. Estas recomendaciones buscan reforzar su posicionamiento entre consumidores que combinan hábitos gourmet con apertura a productos estacionales.

Estrategias de posicionamiento para ambas marcas

La colaboración también tiene implicaciones para Turín, que tradicionalmente ha tenido presencia en segmentos premium asociados a temporadas específicas como San Valentín y Día de las Madres. La incursión en una edición vinculada a bebidas alcohólicas amplía su exposición a públicos que no suelen interactuar con la marca.

“Esta innovación va más allá de unir dos sabores, es el resultado de unir dos marcas icónicas que representan la calidad premium, la maestría y el orgullo por lo hecho en México”, dijo Felipe Ambra, vicepresidente de Marketing en Grupo Modelo.

Agustín Rubio, general manager de Turín, agregó que la propuesta también reúne a dos compañías con amplio reconocimiento en el país. “Con esta propuesta, no solo se unen la cerveza y el chocolate referentes en su categoría, se unen dos de las empresas más reconocidas en México, Grupo Modelo y MARS”, afirmó.

Negra Modelo Chocolate Turín estará disponible en botella y lata de 355 ml durante la temporada navideña de 2025. La distribución será nacional, con presencia en puntos de venta seleccionados. La estrategia busca comunicar exclusividad sin limitar el alcance comercial durante el periodo estacional.