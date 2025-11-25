NewFronts: la transformación del marketing digital en México

IAB Stage: epicentro de soluciones y tendencias

Durante la segunda temporada de los NewFronts, el IAB Stage se consolidó como un foro clave para visibilizar las innovaciones de la industria. Empresas como Adlook, DoubleVerify, Grupo Multimedios, Mediam Group by Aleph, Ole Interactive, OXXO | Retina Media, Samsung Ads, Similarweb, TREBEL, Warner Bros. Discovery y Webedia presentaron estrategias centradas en CTV, retail media omnicanal, inteligencia artificial en creatividad y medios, así como contenidos culturalmente relevantes que generan confianza y fortalecen las marcas.

Más de 40 empresas de sectores como consumo masivo, automotriz, retail, farmacéutico, financiero y tecnológico asistieron a este evento, reafirmando el valor de un espacio donde líderes de la industria identifican oportunidades tangibles de negocio en un foro donde convergen contenido, datos y tecnología.

Panelistas y asistentes compartieron perspectivas sobre el futuro del marketing digital y la evolución del consumidor conectado. (Cortesía)

Estrategias digitales para una industria en reinvención

Hallazgos recientes de Mediam Group by Aleph muestran que la CTV genera diez veces más conversiones que la TV lineal, anticipando un cambio estructural en la planeación de medios. Este comportamiento, que se refleja en mercados como Estados Unidos con un crecimiento del 16% en CTV, marca la entrada a una nueva economía de atención donde el dato, la personalización y la automatización se convierten en indicadores de valor clave, de acuerdo con el “Estudio de Tendencias del Marketing Digital impactado por la Tecnología y los Datos 2025” de IAB México.

Marcas y medios exploraron la CTV como motor de innovación y crecimiento en la industria digital mexicana. (Cortesía)

Como señala Gabriel Richaud, director general de IAB México, “el valor de los IAB NewFronts radica en su capacidad para convertir la innovación en acción; son un espacio donde la industria digital mexicana encuentra rutas concretas para crecer, colaborar y transformarse”. Con esta segunda edición anual, NewFronts y el IAB Stage se consolidan como brújulas estratégicas para una industria en constante reinvención, inspirando a nuevas generaciones a escuchar, medir y transformar datos en estrategías que conecten y en resultados medibles.

