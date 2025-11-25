En un ecosistema digital cada vez más sofisticado, los datos, la automatización y la creatividad inteligente están reescribiendo las reglas del juego. La industria publicitaria mexicana entra en una etapa de precisión, tecnología y propósito, donde la compra programática, la medición avanzada y la expansión de la Connected TV (CTV) redefinen cómo las marcas invierten y conectan con sus audiencias. Esta transformación también democratiza el acceso publicitario, permitiendo que pymes compitan al mismo nivel que grandes anunciantes, mientras los presupuestos se redistribuyen desde medios tradicionales hacia canales digitales.
NewFronts: la transformación del marketing digital en México
IAB Stage: epicentro de soluciones y tendencias
Durante la segunda temporada de los NewFronts, el IAB Stage se consolidó como un foro clave para visibilizar las innovaciones de la industria. Empresas como Adlook, DoubleVerify, Grupo Multimedios, Mediam Group by Aleph, Ole Interactive, OXXO | Retina Media, Samsung Ads, Similarweb, TREBEL, Warner Bros. Discovery y Webedia presentaron estrategias centradas en CTV, retail media omnicanal, inteligencia artificial en creatividad y medios, así como contenidos culturalmente relevantes que generan confianza y fortalecen las marcas.
Más de 40 empresas de sectores como consumo masivo, automotriz, retail, farmacéutico, financiero y tecnológico asistieron a este evento, reafirmando el valor de un espacio donde líderes de la industria identifican oportunidades tangibles de negocio en un foro donde convergen contenido, datos y tecnología.
Estrategias digitales para una industria en reinvención
Hallazgos recientes de Mediam Group by Aleph muestran que la CTV genera diez veces más conversiones que la TV lineal, anticipando un cambio estructural en la planeación de medios. Este comportamiento, que se refleja en mercados como Estados Unidos con un crecimiento del 16% en CTV, marca la entrada a una nueva economía de atención donde el dato, la personalización y la automatización se convierten en indicadores de valor clave, de acuerdo con el “Estudio de Tendencias del Marketing Digital impactado por la Tecnología y los Datos 2025” de IAB México.
Como señala Gabriel Richaud, director general de IAB México, “el valor de los IAB NewFronts radica en su capacidad para convertir la innovación en acción; son un espacio donde la industria digital mexicana encuentra rutas concretas para crecer, colaborar y transformarse”. Con esta segunda edición anual, NewFronts y el IAB Stage se consolidan como brújulas estratégicas para una industria en constante reinvención, inspirando a nuevas generaciones a escuchar, medir y transformar datos en estrategías que conecten y en resultados medibles.