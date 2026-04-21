El Dr. Simi llega al mercado japonés con una Pop-Up Store

La tienda inició sus actividades el 10 de abril de 2026 y mantendrá su operación durante 30 días, concluyendo el 10 de mayo. La estrategia es integrar la identidad del Dr. Simi en el ecosistema del retail japonés de manera temporal.

Asimismo, esta ejecución de marca coincidirá con la Golden Week, el periodo vacacional que moviliza a todo el país asiático, con el propósito de captar tanto al público local como a los turistas que recorren el área de Shibuya Station.

Para Víctor González Herrera, presidente ejecutivo de Grupo Por Un País Mejor (GPUPM) y CEO de Farmacias Similares, la fusión del carisma del Dr. Simi con la estética y sofisticación del retail japonés es el eje del proyecto desarrollado en conjunto con la agencia TBWA\Hakuhodo.

El flujo diario de dos millones de visitantes en Shibuya Station garantiza un impacto visual constante para Farmacias Similares. (Cortesía)

La experiencia inmersiva del Dr. Simi

El recorrido por el edificio de tres plantas fue diseñado para profundizar la conexión con los visitantes. El acceso principal a la tienda representa un puente entre México y Japón, que invita a descubrir el origen de la marca.

En el segundo nivel, la Pop-Up Store alberga un centro de experiencias tecnológicas y de entretenimiento. Enfocado en la interactividad mediante pantallas y estaciones de juego, permite que el público joven genere contenido con la imagen del Dr. Simi.

Finalmente, el último piso despliega una selección de más de 50 artículos exclusivos, desde versiones especiales de los famosos peluches hasta figuras coleccionables, ropa, accesorios y souvenirs, algunos de ellos creados específicamente para el mercado japonés.

Para González Herrera, esta apuesta en el corazón de Tokio demuestra que la identidad de marca de Farmacias Similares trasciende fronteras y está lista para seguir consolidando su posicionamiento a nivel internacional.