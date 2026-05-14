“El Tercer Tiempo”: la apuesta de NESCAFÉ por la charla postpartido

Un nuevo momento de consumo

La estrategia parte de un comportamiento claro: el fútbol no termina al minuto 90. De acuerdo con datos de Toluna Omnibus, ocho de cada 10 hogares en México planean seguir el próximo gran evento futbolero.

La mayoría de estos espectadores seguirá los encuentros desde casa, consolidando al hogar como el principal punto de convivencia alrededor del deporte.

Históricamente, el consumo en estos espacios se ha concentrado en snacks, alimentos y bebidas asociadas directamente al momento del juego.

Sin embargo, NESCAFÉ detectó una oportunidad en la actividad que sucede después: cuándo inicia la verdadera conversación, el análisis colectivo en familia o con amigos y la sobremesa que prolonga la experiencia futbolera.

La campaña tendrá presencia en televisión, espacios exteriores, medios digitales, activaciones y colaboraciones con voces relevantes del fútbol.

Entre jugadas, análisis y polémicas, NESCAFÉ busca abrir un nuevo espacio para el café. (Cortesía)

Con ello, NESCAFÉ busca extender la presencia del café más allá de sus horarios tradicionales y abrir nuevas ocasiones de consumo, particularmente durante las tardes y en contextos sociales donde hoy predominan otras categorías de bebidas.

Más allá del desayuno

La apuesta también refleja un movimiento más amplio dentro de la categoría: redefinir el papel del café dentro de la rutina diaria de los consumidores.

En lugar de limitarse a la mañana, NESCAFÉ busca adentrarse en momentos vinculados al entretenimiento, la convivencia y la conversación colectiva.

En un escenario donde el fútbol moviliza audiencias, hábitos y consumo, la marca identifica un momento para conectar con un territorio emocional y cultural que ya existe entre millones de mexicanos.

Porque, para muchos aficionados, el partido no termina cuando suena el silbato final: apenas comienza en la charla que sigue después.