INTER.MX y el Tri encuentra una manera de conectar con los mexicanos y la importancia de estar asegurados

Mediante este convenio, la compañía invita a sumergirse en una plataforma inspirada en el universo de la banda. La iniciativa incluye una reinterpretación del icónico tema “Seguro de Vida”, además de contenidos, activaciones y experiencias exclusivas para los fanáticos de la música.

“Esta alianza con Alex Lora y El Tri nos llena de orgullo. Como ellos, nosotros también llevamos décadas diciéndole a México: Aquí estamos”, afirmó Santiago Casanueva, CEO de INTERprotección.

“En cuanto me hablaron de la campaña, dije: ‘Esto sí es neto'. Va directo para la banda y para la raza. Por eso quise entrarle, porque cuando algo es auténtico se nota”, sostuvo Alex Lora.

(Cortesía)

El nacimiento de un pacto

Para el desarrollo y ejecución de la campaña, inter.mx trabajó de la mano de Monks, agencia digital especializada en los mensajes de marca en el ámbito electrónico.

Esta delegación combina los servicios de marketing y tecnología a un nivel global, para acelerar el crecimiento empresarial y la forma en la que las marcas interactúan con el mundo.

Asimismo, dicha colaboración tuvo como meta tomar una actividad cultural y convertirla en una experiencia viva que conecte de manera orgánica en las calles y en el entorno virtual.

“La ambición y visión de negocio de inter.mx nos permitió llevar esta idea mucho más allá de un anuncio tradicional”, subrayó Alejandro Olascoaga, Managing Director de Monk.

Gabriela Gutiérrez, CMO y PR de INTERprotección/ inter.mx , recalcó que esta campaña está enfocada en crear un tema de plática cotidiano, cercano a la gente, y demostrar que estar asegurado es un “Seguro de vida” al alcance de todos.

Asimismo, Alex Lora, vocalista del Tri, indicó estar entusiasmado con su participación en una iniciativa donde se conecta la marca, la calle, la música.

Con esta campaña disruptiva, agregó Santiago Casanueva, el portal de seguros reafirma su liderazgo como bróker digital, apostando por la innovación, la simplificación de los seguros y por brindar respaldo para el patrimonio de sus clientes.

“ inter.mx es la plataforma digital de seguros de INTERprotección, con más de 48 años de experiencia, diseñada para transformar la experiencia de cotizar, comparar y comprar seguros, haciéndola más sencilla”, concluyó el ejecutivo.

