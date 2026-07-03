Convocatoria: Agencias Transformadoras 2026

Expansión busca a las agencias de comunicación y creativas que no solo diseñan campañas o estrategias convencionales, sino que impulsan un cambio real y positivo en las marcas, los consumidores, industrias, mercados, productos o modelos de distribución y, en algunos casos, en la sociedad.

Este tipo de agencias desafían lo establecido, abrazan el cambio y se adaptan constantemente para crear valor significativo y relevante en un entorno dinámico; inspiran, innovan y redefinen la forma en que las marcas se conectan con las personas.

La convocatoria está abierta para las agencias que durante el último año pusieron en marcha al menos TRES proyectos transformadores que sean lanzados y desarrollados en México.

Las agencias ganadoras serán publicadas en la edición de Expansión de noviembre de 2026.

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Convocatoria

Cómo participar en Agencias Transformadoras

Bases:

- Las ideas deben ser creativas, transformadoras, innovadoras y originales.

- Participan agencias de RP, comunicación, creativas, digitales y de medios que tengan su base en México (red o independiente).

- Los proyectos tendrán que haber sido lanzados entre junio de 2024 y junio de 2025 o que hayan estado vigentes al menos 80% del tiempo durante ese periodo.

- La participación no tiene costo ni vínculo al consumo o compra de algún producto o servicio de Grupo Expansión.

- La fecha límite para recibir la información es el 24 de julio.

Instrucciones:

- Las agencias deben responder el siguiente cuestionario: (Para descargar y editar el cuestionario debes seguir la siguiente ruta: En el menú superior ir a Archivo > Descargar > Word).

Cuestionario

- El cuestionario debe ser respondido en su totalidad.

- Para la evaluación es indispensable compartir el video caso de cada una de las campañas. De no incluirlo, la agencia será descalificada. No es necesario que sea una producción elaborada, puede ser un video sencillo que detalle los elementos clave de la estrategia y facilite al jurado una mejor comprensión de su enfoque y resultados.

- Para una mejor evaluación, es recomendable compartir fotografías u algún otro material gráfico.

- Comparte el cuestionario en formato pdf y los materiales gráficos en el siguiente forms.

Materiales gráficos

Proceso:

Cada campaña y estrategia será evaluada por un jurado conformado por varias personas especializadas y reconocidas en la industria.

El Comité evaluará a las campañas y estrategias con base en los siguientes criterios:

- Estrategia

- Creatividad

- Resultados

Pero para poder realizar una evaluación correcta y robusta, el jurado tomará en cuenta para el contexto los siguientes criterios:

- Planteamiento estratégico del problema que aborda

- Innovación (entendida no solo como la parte tecnológica, sino en la disrupción que supone para la industria)

- Idea

- Contexto del mercado

Si tienes dudas o comentarios, escribe a inteligencia@grupoexpansion.com