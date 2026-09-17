¿Cuándo es el próximo puente en México? Estos son los días festivos que quedan en 2026

Ya pasaron las fiestas patrias y surge la duda: ¿cuándo es el próximo puente? Si bien se acerca el cierre de año, aún quedan días festivos de descanso oficiales en México en el calendario para todos los trabajadores que cuenten con un empleo formal o para los estudiantes de educación básica.
Entre los días festivos oficiales que le quedan a 2026, está el aniversario de la Revolución Méxicana, además de Navidad y Año Nuevo, por lo que te decimos las fechas exactas en las que los mexicanos podremos disfrutar de días de descanso.