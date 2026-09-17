¿Cuándo es el próximo puente en México? Estos son los días festivos que quedan en 2026

¿Cuándo es el próximo día de descanso oficial después del 16 de septiembre?

Los trabajadores tendrán que esperar más de dos meses para disfrutar de un fin de semana largo, ya que de acuerdo en lo que se publicó en el Diario Oficial de la Federación a inicios de año, la siguiente fecha corresponde al lunes 16 de noviembre, con motivo de la conmemoración de la Revolución Mexicana.

Al igual que los trabajadores formales del país, los estudiantes de educación preescolar, primaria y secundaria

El viernes 25 de diciembre también es un día de descanso oficial.

Viernes de descanso por Consejo Técnico en las escuelas

El calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP) establece que la primera sesión del Consejo Técnico Escolar (CTE) del ciclo escolar que recién comenzó, será el viernes 25 de septiembre.

Después están programadas para el 30 de octubre y 27 de noviembre de 2026, y para el 29 de enero, 26 de febrero, 30 de abril, 28 de mayo y 25 de junio de 2027.