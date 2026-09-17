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México

¿Cuándo es el próximo puente en México? Estos son los días festivos que quedan en 2026

Los mexicanos que tienen un empleo formal disfrutan de varios días de descanso oficial, los cuales están estipulados en la Ley. Además, los niños no tienen clases, por lo que pueden disfrutar de días libres.
jue 17 septiembre 2026 12:39 PM
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un calendario en donde se señalan los próximos puentes y días feriados en México, sobre un escritorio con un florero con flor de cempasúchitl y una nochebuena.
Al 2026 todavía le quedan días de descanso. Descubre cuáles son los próximos puentes en México.

Ya pasaron las fiestas patrias y surge la duda: ¿cuándo es el próximo puente? Si bien se acerca el cierre de año, aún quedan días festivos de descanso oficiales en México en el calendario para todos los trabajadores que cuenten con un empleo formal o para los estudiantes de educación básica.

Entre los días festivos oficiales que le quedan a 2026, está el aniversario de la Revolución Méxicana, además de Navidad y Año Nuevo, por lo que te decimos las fechas exactas en las que los mexicanos podremos disfrutar de días de descanso.

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¿Cuándo es el próximo día de descanso oficial después del 16 de septiembre?

Los trabajadores tendrán que esperar más de dos meses para disfrutar de un fin de semana largo, ya que de acuerdo en lo que se publicó en el Diario Oficial de la Federación a inicios de año, la siguiente fecha corresponde al lunes 16 de noviembre, con motivo de la conmemoración de la Revolución Mexicana.

Al igual que los trabajadores formales del país, los estudiantes de educación preescolar, primaria y secundaria

El viernes 25 de diciembre también es un día de descanso oficial.

Viernes de descanso por Consejo Técnico en las escuelas

El calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP) establece que la primera sesión del Consejo Técnico Escolar (CTE) del ciclo escolar que recién comenzó, será el viernes 25 de septiembre.

Después están programadas para el 30 de octubre y 27 de noviembre de 2026, y para el 29 de enero, 26 de febrero, 30 de abril, 28 de mayo y 25 de junio de 2027.

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¿Qué dice la LFT sobre los días de descanso?

La Ley Federal del Trabajo (LFT) establece en su artículo 74 que cuando haya actividades en las que se requiere que los trabajadores acudan, deberán recibir un pago doble, más el que corresponda por trabajar en día feriado, es decir, un pago triple.

El mismo artículo señala que las leyes federales y locales pueden establecer más días de descanso oficial cuando haya elecciones ordinarias, para efectuar la jornada electoral.

Además, si el día de descanso obligatorio cae en domingo, la persona empleadora deberá agregar el pago de la prima dominical de 25% adicional, conforme está señalado en el artículo 71 de la LFT, según la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet).

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¿Qué días de descanso oficiales quedan para 2026?

16 de septiembre, Día de la Independencia de México.

16 de noviembre, se adelanta por el Día de la Revolución Mexicana.

El calendario laboral también contempla el 25 de diciembre por Navidad.

Mientras que fechas como el Día de Muertos, que se celebra el 1 y 2 de noviembre, y el Día de la Virgen de Guadalupe, que se conmemora el 12 de diciembre, pese a su peso cultural y social, no están considerados como días de descanso obligatorio.

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