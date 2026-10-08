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México, entre dos huracanes: Simón golpea el Pacífico e Isaias avanza por el Golfo; trayectoria y estados afectados

Simón e Isaias mantienen en alerta a distintas regiones de México. Uno podría alcanzar categoría 4 y el otro se fortalecerá a categoría 2 antes de alejarse.
jue 08 octubre 2026 08:17 AM
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México enfrenta este jueves la presencia simultánea de los huracanes Simón, en el Pacífico, e Isaias, en el Golfo de México.
México enfrenta este jueves la presencia simultánea de los huracanes Simón, en el Pacífico, e Isaias, en el Golfo de México. (Conagua)

México enfrenta este jueves la presencia simultánea de dos sistemas con fuerza de huracán que afectan sus costas: Simón, en el Pacífico, e Isaias, en el Golfo de México, con lluvias intensas, fuertes vientos y oleaje elevado en distintas regiones del país.

Simón, que todavía se encuentra frente a las costas de Michoacán y Guerrero, mantiene una trayectoria hacia el oeste, pero el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un rápido fortalecimiento durante las próximas horas, hasta alcanzar la categoría 4 de huracán.

Al mismo tiempo, Isaias se mantiene como huracán categoría 1 sobre el Golfo de México y también tiene previsto intensificarse a categoría 2 antes de comenzar a alejarse de territorio mexicano rumbo a Estados Unidos, de acuerdo con el SMN .

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Simón apunta a convertirse en huracán categoría 4

A las 06:00 horas de este jueves, Simón se ubicaba a 310 kilómetros al sur-suroeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y a 415 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima.

El sistema presenta vientos sostenidos de 85 kilómetros por hora y rachas de hasta 100 kilómetros por hora. Su desplazamiento es hacia el oeste a 11 kilómetros por hora. Sin embargo, su evolución prevista es la que mantiene la atención sobre el Pacífico mexicano.

De acuerdo con el pronóstico del SMN, Simón pasaría de tormenta tropical a huracán categoría 1 durante este jueves, para después convertirse en categoría 2 el viernes y alcanzar la categoría 3 durante ese mismo día.

El mayor fortalecimiento está previsto para el sábado, cuando el sistema podría llegar a huracán categoría 4, con vientos sostenidos de hasta 215 kilómetros por hora y rachas de hasta 260 kilómetros por hora.

En ese momento, Simón se encontraría aproximadamente a 140 kilómetros al suroeste de Manzanillo, Colima.

Después comenzaría a perder fuerza mientras avanza hacia el noroeste. El domingo se prevé que se encuentre cerca de las costas de Jalisco como huracán categoría 3 y posteriormente avance hacia Nayarit y Sinaloa.


Los estados afectados por Simón en el Pacífico

Aunque Simón todavía se encuentra mar adentro, su circulación ya genera condiciones adversas en varias entidades.

El SMN pronostica lluvias puntuales torrenciales de 150 a 250 milímetros en Guerrero, principalmente en la costa y el sur del estado.

También se esperan lluvias intensas de 75 a 150 milímetros en zonas de Oaxaca y lluvias muy fuertes de 50 a 75 milímetros en la costa de Michoacán.

Las condiciones también alcanzarán el mar. Se prevé oleaje de tres a cuatro metros en las costas de Colima, Michoacán y Guerrero, además de oleaje de dos a tres metros en Oaxaca.

Las autoridades establecieron una zona de vigilancia por efectos de tormenta tropical desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta Manzanillo, Colima.

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Huracán Isaias también se fortalece en el Golfo de México

Mientras Simón gana fuerza en el Pacífico, Isaias mantiene a las autoridades atentas en el otro extremo del país.

El huracán categoría 1 se ubicaba a las 06:00 horas a 280 kilómetros al nor-noroeste de Progreso, Yucatán, y a 425 kilómetros al norte de Campeche.

Sus vientos sostenidos alcanzaban los 130 kilómetros por hora, con rachas de hasta 160 kilómetros por hora, y se desplazaba hacia el este-noreste a 15 kilómetros por hora.

El pronóstico apunta a que Isaias se intensificará a huracán categoría 2 durante este jueves, con vientos sostenidos de hasta 160 kilómetros por hora y rachas de hasta 195 kilómetros por hora.

Sin embargo, a diferencia de Simón, su trayectoria lo alejará rápidamente de México. Para el viernes se espera que avance hacia el norte del Golfo y el sábado toque tierra en Estados Unidos ya como tormenta tropical.

¿Qué estados están bajo efectos de Isaias?

La circulación de Isaias provoca lluvias puntuales intensas de 75 a 150 milímetros en Chiapas, Campeche y Yucatán.

También se esperan lluvias muy fuertes de entre 50 y 75 milímetros en Veracruz, Tabasco y Quintana Roo.

En las costas de Yucatán y Quintana Roo se pronostican vientos de 30 a 40 kilómetros por hora, con rachas de hasta 70 kilómetros por hora.

En Veracruz, Tabasco y Campeche habrá vientos de 20 a 30 kilómetros por hora, con rachas de hasta 60 kilómetros por hora.

El oleaje también será elevado, con olas de dos a tres metros en las costas de Campeche y Yucatán, y de uno a dos metros en Veracruz, Tabasco y Quintana Roo.

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México enfrenta dos sistemas al mismo tiempo

El escenario de este jueves es poco habitual por la presencia simultánea de los dos sistemas tropicales en ambos litorales del país.

En el Pacífico, el riesgo principal está en la evolución de Simón, que podría convertirse en un huracán categoría 4 y acercarse a las costas de Colima, Jalisco, Nayarit y posteriormente Sinaloa.

En el Golfo, Isaias también se intensificará, pero su trayectoria prevista apunta a que se alejará del territorio mexicano durante los próximos días.

Por ahora, el SMN pide a la población de las zonas afectadas extremar precauciones ante las lluvias, los fuertes vientos y el oleaje, particularmente para quienes realizan actividades marítimas, y mantenerse atentos a las recomendaciones de Protección Civil.

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Florence Clima

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