México, entre dos huracanes: Simón golpea el Pacífico e Isaias avanza por el Golfo; trayectoria y estados afectados

Simón apunta a convertirse en huracán categoría 4

A las 06:00 horas de este jueves, Simón se ubicaba a 310 kilómetros al sur-suroeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y a 415 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima.

El sistema presenta vientos sostenidos de 85 kilómetros por hora y rachas de hasta 100 kilómetros por hora. Su desplazamiento es hacia el oeste a 11 kilómetros por hora. Sin embargo, su evolución prevista es la que mantiene la atención sobre el Pacífico mexicano.

De acuerdo con el pronóstico del SMN, Simón pasaría de tormenta tropical a huracán categoría 1 durante este jueves, para después convertirse en categoría 2 el viernes y alcanzar la categoría 3 durante ese mismo día.

El mayor fortalecimiento está previsto para el sábado, cuando el sistema podría llegar a huracán categoría 4, con vientos sostenidos de hasta 215 kilómetros por hora y rachas de hasta 260 kilómetros por hora.

En ese momento, Simón se encontraría aproximadamente a 140 kilómetros al suroeste de Manzanillo, Colima.

Después comenzaría a perder fuerza mientras avanza hacia el noroeste. El domingo se prevé que se encuentre cerca de las costas de Jalisco como huracán categoría 3 y posteriormente avance hacia Nayarit y Sinaloa.





Los estados afectados por Simón en el Pacífico

Aunque Simón todavía se encuentra mar adentro, su circulación ya genera condiciones adversas en varias entidades.

El SMN pronostica lluvias puntuales torrenciales de 150 a 250 milímetros en Guerrero, principalmente en la costa y el sur del estado.

También se esperan lluvias intensas de 75 a 150 milímetros en zonas de Oaxaca y lluvias muy fuertes de 50 a 75 milímetros en la costa de Michoacán.

Las condiciones también alcanzarán el mar. Se prevé oleaje de tres a cuatro metros en las costas de Colima, Michoacán y Guerrero, además de oleaje de dos a tres metros en Oaxaca.

Las autoridades establecieron una zona de vigilancia por efectos de tormenta tropical desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta Manzanillo, Colima.