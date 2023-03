¿Qué no sabemos aún sobre covid tres años después de la declaración de pandemia?

Un artículo de la revista científica Nature publicado a mediados de febrero afirmaba que la OMS había renunciado a proseguir la segunda fase de la investigación sobre los orígenes de la pandemia, ante la falta de colaboración de las autoridades chinas.

Citada en el artículo, la doctora Maria Van Kerkhove, encargada de la lucha contra la pandemia en la OMS desde sus inicios, afirmó que esa afirmación era el resultado de "un error en la manera de reportar la información".

"La OMS no ha abandonado el estudio del origen del covid", afirmó este miércoles en conferencia de prensa, e insistió: "no pararemos mientras no hayamos conocido los orígenes (...) lo cual es cada vez más difícil, porque conforme pasa el tiempo más complicado es entender lo que sucedió en los primeros momentos de la pandemia".

¿Qué animal fue el origen del virus?

Las hipótesis más aceptadas sobre el origen de la enfermedad involucran la transmisión a través del contacto animal, conocida como zoonosis.

Una de estas hipótesis indica que una sola persona fue expuesta al SARS-CoV-2 a través del contacto directo con las especies huéspedes, como el murciélago rinolófido. El virus podría haber estado circulando por un tiempo en humanos antes de llegar a la densamente poblada Wuhan.

Otro escenario, considerado como menos probable, la transmisión a humanos ocurrió por una especie intermediaria no identificada.

A pesar de las investigaciones sobre este tema, no se han identificado aún estas especies animales.