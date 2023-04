"Lo que hizo el juez estuvo completamente fuera de lugar", afirmó Biden al ser preguntado por la prensa antes de embarcar en el avión presidencial Air Force One para dirigirse a Irlanda del Norte y a la República de Irlanda.

¿Cómo se usa este medicamento para abortar?

La mifepristona forma parte de un régimen de dos fármacos, que también incluye el misoprostol, para abortos farmacológicos en las primeras 10 semanas de embarazo.

La mifepristona, conocida también como RU 486, detiene la continuidad normal del embarazo al bloquear la producción de la hormona progesterona.

El misopostrol se toma 48 horas después y provoca calambres, sangrado y vacía el útero.

Las píldoras abortivas pueden usarse en casa y no requieren asistencia médica.

Algunos proveedores de abortos han dicho que si la mifepristona no está disponible, cambiarían a un régimen que utiliza sólo misoprostol para un aborto con medicamentos. Sin embargo, el régimen de sólo misoprostol no es tan eficaz, y aún no está claro hasta qué punto estaría disponible.

¿Qué tan usada es?

De acuerdo con el Instituto Guttmacher, la píldora representó más de la mitad (53%) de los 930,160 abortos registrados en 2020 por esta organización que investiga políticas públicas y de salud reproductiva en Estados Unidos.

En 2008 la cifra fue de 17% y en 2017 del 39%.