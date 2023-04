El colapso en un estacionamiento de Nueva York deja un muerto y cinco heridos

¿Qué se sabe del colapso del estacionamiento?

Hacia las 4 de la tarde hora local, los cuatro pisos se vinieron abajo por razones desconocidas y los vehículos quedaron amontonados unos sobre otros, según se pudo ver en imágenes de video grabadas por espontáneos.

El jefe de operaciones de los bomberos de Nueva York, John Esposito, explicó que sus hombres encontraron a seis personas dentro: uno muerto y cinco heridos que se encuentran en condición "estable".

Los bomberos que participaron en las primeras tareas de rescate tuvieron que abandonar el edificio por temor a que los daños estructurales provocaran otro derrumbe de los restos; los agentes continuaron las búsquedas con perros robots y drones para no poner en peligro a su personal.

"Se trataba de una situación extremadamente peligrosa para nuestros bomberos", declaró en una rueda de prensa celebrada a última hora de la tarde. Esposito dijo que los bomberos a los que se había ordenado salir de la estructura estuvieron dentro realizando búsquedas mientras "el edificio seguía derrumbándose".

A continuación, se desplegaron dispositivos robóticos, dijo, marcando la primera vez que los bomberos de la ciudad habían volado un dron en un edificio caído para llevar a cabo una búsqueda. "Este edificio es completamente inestable", dijo a la prensa el alcalde de Nueva York, Eric Adams.

No se sospecha que haya habido ningún delito. "No tenemos motivos para creer que se trate de otra cosa que no sea un derrumbe estructural", declaró a la prensa Keechant Sewell, comisario de la Policía Municipal.

El estacionamiento era usado, por ejemplo, por funcionarios de la Oficina del Sheriff, pero ninguno de ellos resultó afectado, según el primer recuento.

Los registros en línea del Departamento de Edificios de la ciudad de Nueva York mostraban que la estructura, en el lugar del derrumbe, había sido citada por 45 infracciones, 25 de ellas desde 2003, muchas relacionadas con sus ascensores. Testigos presenciales afirmaron que el derrumbe fue inminente y sin previo aviso.

"Todo ocurrió muy rápido", dijo Thai Nguyen, de 35 años, que vive en Chinatown y es gerente del cercano Kollective Klub. "Nuestra tienda está a dos edificios del aparcamiento, y también tenemos un hotel al lado. La gente entró corriendo preguntando si podían refugiarse dentro de nuestra tienda", añadió.

Con información de EFE y Reuters