El Papa Francisco planea visitar Argentina en 2024

"No me vinculen con la política argentina, por favor", dijo Francisco al periodista, mostrando su interés en que la visita no sea utilizada políticamente.

El pontificado de Francisco, el primer líder latinoamericano de la Iglesia Católica, cumplió 10 años el 13 de marzo, período durante el cual nunca volvió a Argentina, pese a haber hecho múltiples viajes al exterior, incluyendo África este año.

Muchos en Argentina esperan con ansias la visita del excardenal Jorge Bergoglio y rezaron a fines de marzo por su pronta recuperación de una bronquitis, que lo mantuvo unos días internado en un hospital de Roma.

Francisco padece una dolencia persistente en la rodilla que lo obliga a usar bastón y silla de ruedas, pero sus allegados aseguran que el líder de casi 1,400 millones de católicos romanos del mundo, tiene buena salud general para un hombre de su edad.