A los hijos de quienes no cumplan ese requisito no solo no se les concederá la ciudadanía automática, sino que no se les podrá dar "pasaportes, números de Seguro Social ni ser elegibles para ciertos beneficios de asistencia social financiados por los contribuyentes”.

Con esa medida, Trump, uno de los por ahora seis candidatos a participar en las primarias para elegir al candidato republicano en las elecciones presidenciales de 2024, se propone acabar con "un incentivo importante para la inmigración ilegal”.

"Disuadirá a más inmigrantes de venir y alentará a muchos de los extranjeros que Joe Biden ha dejado entrar ilegalmente a nuestro país para que regresen a sus países de origen", señaló.

Mientras era presidente en 2018, Trump dijo que planeaba emitir un decreto para limitar la ciudadanía por derecho de nacimiento, pero nunca la llevó a cabo. Muchos expertos legales en ese momento se mostraron escépticos de que Trump pudiera usar el poder ejecutivo para hacer retroceder el derecho.

