Esta ha sido la reacción del gobierno de España sobre el beso de Rubiales

Decenas de jugadoras de la selección española afirmaron que no jugarán ningún partido representando al país hasta que Rubiales sea destituido.

"Las jugadoras de la selección absoluta, recientes campeonas del mundo, en apoyo a Jennifer Hermoso, quieren manifestar su firme y rotunda condena ante conductas que han atentado contra la dignidad de las mujeres", sostuvo la carta.

Se esperaba que Rubiales dimitiera en una asamblea de urgencia de la RFEF el viernes, pero en lugar de eso dijo que se negaba a ser obligado a renunciar y se quejó de que el "falso feminismo (...) me está intentando matar".

Describió el beso como un pico "espontáneo, mutuo, eufórico y consentido”.

"¿Un pico consentido es para sacarme de aquí? Yo agradezco que en ese aspecto estar en España me dará la posibilidad de, si alguien comete semejante atrocidad, poder defenderme y llegar hasta el final. Quien me conoce sabe que voy a luchar hasta el final", dijo Rubiales, provocando los aplausos de un público mayoritariamente masculino.

Sin embargo, Jenni Hermoso desmintió horas después que el beso hubiera sido consentido.

En una carta publicada en sus perfiles en redes sociales, la futbolista del Pachuca señala lo siguiente:

"Quiero aclarar que en ningún momento consentí el beso que me propinó y en ningún caso busqué alzar al presidente. No tolero que se ponga en duda mi palabra y mucho menos que se inventen palabras que no he dicho", dice Jenni Hermoso.