¿A cuánto asciende la fortuna de Rupert Murdoch, el magnate dueño de Fox News?

Entonces, Fox Corporation se volvió a centrar en los deportes y la información.

El jefe de periódicos más poderoso y conocido del mundo, que comenzó con un simple diario en Adelaida, su Australia natal, a principios de la década de 1950, construyó un imperio internacional. Sus diarios y canales de televisión tuvieron una influencia considerable en Reino Unido y Estados Unidos.

Fox News, creada en 1996 para competir con CNN, fue percibida jugando un papel central en el ascenso político de Trump, aunque los medios del grupo Murdoch, como el New York Post y The Wall Street Journal, no siempre han perdonado al multimillonario republicano.

Estas son otras de las propiedades de la Fox y News Corp.

News Corp Australia

Incluye Fox Sports Australia, Nickelodeon (en conjunto con Paramount Global), y Sky News Australia.

News UK

Incluye a varias de las principales estaciones de radio de Reino Unido, como talkSPORT y Virgin Radio que cae dentro Wireless Group. También posee un buen númerode revistas y periódicos en Reino Unido bajo News UK, como The Sun, The Times and The Sunday Times.

Harper Collins

Incluye las editoriales 4th Estate, Collins, Ecco Press, Harlequin Enterprises, Harper Perennial, Harper Voyager and more.

Con información de AFP y Reuters