¿Qué pasa si estudio o trabajo en Canadá?

Las personas que ya cuenten con permisos de estudio o trabajo en Canadá no deben preocuparse, pues de acuerdo con el Ministerio de Ciudadanía y Refugio de Canadá, hará excepción de la medida para ellos. Se trata de una modificación que afecta a los turistas.

¿Y si ya tengo mi eTA?

Para quienes ya tienen una eTA aprobada, recibirán un correo informando de la cancelación y no podrán viajar hasta que no ingresen nuevamente la solicitud pasadas las 10:30 de la noche de este jueves.

“(…) ya no pueden viajar con eso (el eTA vencido), entonces a partir de las 10:30 de la noche entran en vigor estas nuevas medidas que significa que la gente tiene que esperarse después de esta hora para solicitar una eTA o una visa bajo las nuevas condiciones”, señaló en conferencia de prensa la vocera del Ministerio de Ciudadanía y Refugio de Canadá.

¿Cuáles son las nuevas condiciones?

Las personas que pueden solicitar la eTA son aquellas que cuenten con pasaporte mexicano obligatorio y alguno de estos documentos:

Visa vigente de no inmigrante para Estados Unidos

Visa de turista canadiense en los últimos 10 años

El trámite de la eTA es de siete dólares canadienses, cerca de 88 pesos mexicanos. El resto de personas que no entre en ninguna de estas categorías tiene que pagar una visa canadiense, que tiene un valor de 85 dólares canadienses, aproximadamente 1,068 pesos mexicanos, y acudir a la toma de biométricos.

Vale la pena señalar que la eTA únicamente es válida para ingresos aéreos, “todas las personas que quieran entrar a Canadá, sin importar las condiciones, que vengan por tierra, mar, tren o cualquiera otra forma, necesitan una visa de turismo obligatoria”, detalló la vocera del Ministerio.

¿Necesito eTA o visa canadiense?

El gobierno canadiense habilitó un simulador para averiguar qué tipo de documento necesita tramitar cada persona según sea el caso. Está disponible en el sitio Find out if you need a visa to travel to Canada .