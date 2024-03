México no quiere pertenecer a los BRICS, afirma la Cancillería

Los BRICS reúne a cinco de las economías emergentes más poderosas del mundo. En agosto de 2023, el bloque económico BRICS anunció la invitación a seis nuevos países para que se unieran como miembros de pleno derecho: Argentina, Arabia Saudita, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía, Irán.

Además, se especuló de la llegada de otros países, incluyendo a México. De hecho, el 2 de marzo, la cuenta oficial de los BRICS en X señaló: "Mexico wants to join BRICS in 2024" (México quiere unirse a los BRICS en 2024). En la publicación se ve una fotografía del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, junto con su homólogo chino, Xi Jinping.

Mexico wants to join BRICS in 2024 pic.twitter.com/6EXyMnXnX0 — BRICS (@BRICSinfo) March 3, 2024

No obstante, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México respondió a las especulaciones que surgieron a raíz de dicha publicación:

"En relación a las notas que circulan en diversos medios sobre la supuesta candidatura de México para unirse al grupo de los BRICS en 2024, la @SRE_mx comparte la siguiente información: Deseamos aclarar que dicha afirmación carece de fundamento. México no ha solicitado su ingreso al grupo de los BRICS, México sigue con interés el desarrollo del bloque por el peso económico de las naciones que lo conforman y de los intercambios bilaterales que nuestro país mantiene con sus miembros.", escribió la secretaría.

Lo cual deja en claro de que, por ahora, México no formará parte de este bloque.