Cárteles mexicanos son más ricos que algunos países, dice fiscal general de EU

"Los cárteles son enormemente rentables. Ellos tienen más dinero que algunos Estados-Nación. Y hay lugares en México donde es difícil lidiar con los cárteles”, dijo ante el Subcomité de Gastos de Justicia de la Cámara de Representantes, de acuerdo con un reporte del diario Reforma.

El secretario de Justicia señaló que le gustaría ver una cooperación más estrecha de parte del gobierno de México, tal como sugirió la semana pasada el Buró Federal de Investigaciones (FBI), la semana pasada.

El fiscal fue cuestionado sobre la las restricciones impuestas por el Gobierno de López Obrador a la operación de algunas agencias de inteligencia estadounidenses en 2021, a lo que respondió que la cooperación entre México y la Agencia Antinarcóticos (DEA) no ha sido restablecida en su totalidad.

"Yo personalmente he ido a México, para hablar con el Fiscal General (de México Alejandro Gertz) para regresar al grado de cooperación que existía anteriormente con la DEA", dijo Garland. "Todavía no he tenido un éxito total en ese esfuerzo. Pero soy persistente y no me rendiré hasta que la cooperación con la DEA sea lo más completa posible”.

En abril del año pasado, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador condenó una presunta infiltración de la DEA en el círculo de "Los Chapitos", pues indicó, dicha operación se llevó a cabo sin el consentimiento del gobierno federal.