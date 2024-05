La comunidad mexicana apoyó protestas propalestina en UCLA

(Ginger Jabbour)

Clo tiene 26 años y estudiaba la carrera de ciencias políticas, pero detuvo sus estudios por la pandemia. “No me podía concentrar en línea y después vi que, de todos modos, no sirve de nada hacer política. Los líderes mundiales hacen lo que quieren”, se quejó mientras garabateaba en una libreta.

Yael, por otro lado, tiene 32 años y estaba sentada en el piso redactando un correo electrónico. “Quieren cortar más de 70 árboles en Burbank (California) porque le estorban a los negocios. Pero estos árboles llevan más de 100 años. La gente tiene que entender que aquí viven y que no los pueden quitar”, lamentó y pidió a sus amigas que firmaran la carta.

Las tres jóvenes estaban en el campamento desde que se instaló el pasado 25 de abril. “Han pasado muchas cosas desde entonces”, contó Clo. “Una noche soltaron una plaga de ratas para que nos fuéramos, pero no lo lograron”. “Diario intentan intimidarnos”, respondió Yael.

No saben a ciencia cierta cuántos mexicanos han pasado por el campamento, pues a diario entraba y salía gente nueva. Pero las cartulinas alrededor del campamento mostraban una importante presencia latina y mexicana.

“Viva la vida, viva Palestina”, “los estudiantes mexicanos estamos con palestina”, “Bendita la resistencia” y “Viva palestina y tierras indígenas” eran algunas de las cartulinas que se encontraban en este campamento. Incluso, las cartulinas en español son las que más se podían encontrar después de las hechas en inglés.

“Nosotras no hicimos esto”, dijo Brenda mientras daba el “tour” por el campamento. “Estoy muy orgullosa de nuestra generación. Seremos recordados como la generación que no aceptó un genocidio que lleva ocurriendo 75 años”.

“Estados Unidos no es un país sin ley (...) las protestas con violencia no están permitidas. Las protestas pacíficas sí lo están. El vandalismo, el allanamiento, romper ventanas, cerrar campus, forzar la cancelación de clases y graduaciones, nada de esto es una protesta pacífica”, declaró el presidente Joe Biden esta mañana.

¿Cómo era el campamento pro-palestina de UCLA?

Entrar era complicado. El campamento estaba cercado por vallas metálicas y se encontraba en la parte norte del campus, entre Royce Hall al norte y Powell Library al sur.

Contaba con 3 entradas, todas custodiadas por al menos cinco o seis personas, cubiertas con keffiyehs -el pañuelo tradicional asociado con la cultura árabe e identidad palestina- , y si no conocías a alguien dentro que pudiera “meterte”, no entrabas. “Lo hacemos por seguridad porque han habido muchos infiltrados que causan disturbios”, dijo uno de los jóvenes.

Este era uno de los más de 40 campamentos que se han establecido en distintas universidades de Estados Unidos. El primero se montó en la Universidad de Columbia en la ciudad de Nueva York, cuando su presidenta Nemat “Minouche” Chafik testificó el 17 de abril ante el Congreso sobre el antisemitismo en el campus. Desde entonces, cientos de estudiantes, protestantes y vecinos han montado más campamentos en las principales Universidades de Estados Unidos.

El campamento de UCLA contaba con más de 90 tiendas de campaña, las cuales ya se encuentran desmanteladas en este momento. No solo servían para dormir; sino que también había una ‘cocina’ con decenas de alimentos donados y opciones ‘veganas, gluten free’; un ‘centro médico’ y los baños de la escuela tomados para el uso de los manifestantes.

También había una mesa con libros para tomar prestados, llamada “Library for liberation” (biblioteca para la liberación), y los libros estaban divididos por las categorías “estudios de raza”, “género y sexualidad”, “Teoría política”, “sociedad israelí” y “estudios palestinos”. El Corán y “educación para socialistas” eran algunos de los títulos en esta biblioteca.

“Yo no sabía nada sobre Palestina hasta que empezaron estas protestas y desde entonces me he documentado con libros, videos y algunos periodistas”, dijo Brenda. Sus fuentes de información son principalmente los perfiles de Instagram del periodista palestino Motaz Aiza, Bisan Owda y Al Jazeera.

De acuerdo con Brenda, ellas y todos los manifestantes estaban aquí para instar a UCLA a apoyar el movimiento Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS ); un boicot académico a las Universidades de Israel. Ninguna universidad de Estados Unidos se ha comprometido con el marco del BDS, aunque algunas han cortado lazos financieros específicos en el pasado.

Un día después de este encuentro, al menos 132 manifestantes fueron arrestados, según el oficial Erik Larsen de la Patrulla de Carreteras de California al NY Times. Larsen dijo que los arrestados serían entregados al departamento de policía de la universidad, y Clo, Yael y Brenda ya no están ahí.