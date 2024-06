El presidente de Estados Unidos había conversado un día antes con Claudia Sheinbaum, virtual ganadora de las elecciones en México, para felicitarla por su triunfo el domingo y prometerle una "asociación fuerte y colaborativa" en temas como la migración.

Sin embargo, el tema migratorio fue muy poco abordado durante la campaña a la presidencia en México.

Ni Sheimbaum ni sus rivales, la panista Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano, hicieron propuestas concretas sobre el tema, tal como mencionó Alma Guadarrama, investigadora de la Universidad La Salle, en entrevista con Expansión tras el tercer debate presidencial.

Para los especialistas, el tema de la migración no es importante para los políticos mexicanos, o por lo menos no tanto como para los estadounidenses, pues en realidad no les restaría o sumaría puntos mostrar una postura contundente.

“Los migrantes no son, como en estados Unidos, una población que esté en medio de la discusión político electoral encuentro país”, afirmó González-Velázquez del Tec de Monterrey. “Más allá del circulo rojo, no es un asunto que genere un problema de aprobación de los gobiernos.