Vance y Walz: la elección de Harris y Trump para ganarse el cinturón de óxido

El republicano Donald Trump y la demócrata Kamala Harris han elegido como sus candidatos a la vicepresidencia a políticos provenientes del Cinturón de Óxido, una región industrial que puede ser determinante para la elección del próximo presidente de Estados Unidos.

La semana pasada, la actual vicepresidente anunció que el gobernador de Minnesota, Tim Walz, como su compañero de fórmula, una clara muestra de que no está dispuesta a ceder terreno en Wisconsin, Michigan y Pensilvania, tres estados columpio donde tiene una pequeña ventaja ante Trump, de acuerdo con las encuestas realizadas por The New York Times y Siena College.