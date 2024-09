Suspenden casi la mitad de producción de gas en EU por huracán Francine

Francine se desplazaba el miércoles hacia el noreste con vientos máximos sostenidos de 150 kilómetros por hora, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.

El Golfo de México representa alrededor del 15% de la producción estadounidense de petróleo y el 2% de la de gas natural, según datos federales.

Asimismo, se informa que PBF Energy PBF.N planea operar su refinería de Chalmette, Luisiana, de 190,000 barriles por día (bpd), con un personal reducido durante el paso del huracán Francine este miércoles 11 de septiembre, detallaron personas familiarizadas con las operaciones de la planta.

La refinería, ubicada en el lado este de Nueva Orleans, planea mantener la producción en los niveles actuales durante la tormenta, que se pronostica que pasará a 60 millas (97 kilómetros) al oeste de Nueva Orleans este mismo día por la noche.

Después de que Francine se convirtió en huracán categoría 1, el NHC emitió advertencias para las costas de Luisiana y de marejadas ciclónicas para algunas localidades vecinas en Texas y para partes de Misisipi y Alabama.

Reporte hasta las 14:00 horas

2PM CDT Position Update: Tropical-Storm-Force winds and heavy rainfall are spreading inland across southern Louisiana. Now is the time to stay inside and away from windows. Have multiple ways to receive warnings and update. Visit https://t.co/tW4KeGe9uJ for the latest on… pic.twitter.com/SnwoYQtem8

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 11, 2024