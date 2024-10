¿Navidad en octubre? Venezuela adelanta la celebración entre reclamos

“Exterminio"

Los pensionados en la protesta hablan de "exterminio" y "genocidio" con el ingreso que perciben. Reclaman el destino de la recaudación de un tributo especial para mejorar las pensiones aprobado en mayo por el Parlamento.

"¿Dónde están esos recursos? ¿Quién los ha auditado?", cuestiona Capote.

"Los adultos mayores están viviendo uno de los peores momentos de la historia (...). Están abandonados no solo por el Estado, sino por sus familias que se tuvieron que ir de Venezuela", prosigue en referencia a los casi 8 millones de venezolanos que, según la ONU, migraron en medio de la brutal crisis económica.

Y en ese sentido, hablar de Navidad es difícil. "En la Navidad la familia está unida, y la familia venezolana está totalmente deshecha, regada por el mundo", lamenta Capote.

"Mientras no haya salario digno, no puede haber una Navidad digna", insiste por su parte Arturo Morgado, de 68 años y jubilado de la empresa de teléfonos CANTV. "El año pasado no la celebré, hoy está todo peor".