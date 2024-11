Quiés es Kristi Noem, líder del Departamento de Seguridad Nacional

La gobernadora sustituirá a Alejandro Mayorkas, y su rol es clave en el diseño de políticas de seguridad que impactarán tanto a Estados Unidos como a sus relaciones en la región.

¿Quién es Kristi Noem?

Kristi Noem, actual gobernadora de Dakota del Sur, ha desarrollado una carrera multifacética que abarca la política, la agricultura y el mundo empresarial, además de ser autora. Nacida y criada en Dakota del Sur, Noem se ha dedicado a la agricultura y ganadería, y ha gestionado los terrenos familiares y un pequeño negocio. Es autora de dos libros, No Going Back y Not My First Rodeo, ambos reconocidos como bestsellers del New York Times.

Su trayectoria política comenzó en la legislatura estatal de Dakota del Sur, donde sirvió varios años antes de ser elegida en 2010 como representante única del estado en la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

Durante su tiempo en el Congreso, Noem promovió causas conservadoras, destacándose su participación en la aprobación de la Ley de Reducción de Impuestos y Empleos de 2017, que buscaba reducir la carga fiscal para familias y empresas. Y en 2018 se convirtió en la primera mujer gobernadora en la historia de Dakota del Sur.

En 2022, fue reelegida con el mayor número de votos en la historia del estado, consolidando su popularidad.

Como gobernadora, ha promovido la intervención mínima del gobierno y defendido la libertad individual. Durante la pandemia de COVID-19, su decisión de mantener Dakota del Sur “abierto para los negocios” sin imponer confinamientos generó atención a nivel nacional.

Sus políticas han priorizado el fortalecimiento de las familias y la consolidación de Dakota del Sur como un estado favorable para las empresas, ganando apoyo entre votantes conservadores y libertarios que favorecen un gobierno limitado.