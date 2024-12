El regreso de Trump será un retroceso en los derechos de la población LGBT

Políticas "anti-trans" y la legitimación de la violencia simbólica

Un frente crucial bajo el liderazgo del republicano es el ataque a los derechos de las personas transgénero y no binarias. Desde su primer mandato, Donald Trump dejó clara su postura al eliminar protecciones para estudiantes trans en las escuelas y prohibirles también el servir en el ejército. Estas acciones fueron el comienzo de una serie de leyes restrictivas que limitan la participación de las personas trans en actividades sociales y educativas.

El miércoles, la Corte Suprema —de mayoría conservadora— discutió sobre respaldar una ley de Tennessee que prohíbe la atención de afirmación de género para menores trans. Esta ley impide que los médicos prescriban medicamentos que retrasan la pubertad, proporcionen terapia hormonal o realicen cirugías para tratar lo que la ley define como “incomodidad o angustia de una discordancia entre el sexo del menor y su identidad de género”.

El problema con este debate es que los argumentos empleados para limitar el acceso de menores trans a tratamientos de afirmación de género podrían utilizarse posteriormente para endurecer más los procesos de transición en edades avanzadas, afectando a toda la comunidad trans.

Entre 2018 y 2022, se promulgaron más de 48 leyes anti-trans en 19 estados. Estas leyes, de acuerdo con un informe de The Trevor Project, publicado en Nature Human Behavior, están asociadas con un aumento del 72% en los intentos de suicidio entre jóvenes trans y no binarios. Edurne Balmori, directora ejecutiva de las operaciones de The Trevor Project en México, afirma que estas políticas no solo afectan el acceso a servicios vitales, sino que envían un mensaje devastador: "No perteneces aquí, no tienes derecho a existir tal y como eres."

Sin embargo, las políticas anti-LGBTQIA+ continúan aumentando, de acuerdo a un estudio realizado por la Unión Americana de Libertades Civiles, actualmente hay 15 estados con leyes activas que atentan contra la comunidad. Entre todos suman 46 leyes, siendo Texas el que concentra más con 14 seguido de Utah con 6. También, hay

102 proyectos de ley avanzando en el proceso legislativo para ser aprobados o rechazados.

Gerardo Sánchez Guadarrama, periodista independiente y activista LGBTQIA+, señala que estas políticas no solo desmantelan derechos, sino que socavan el pacto social mismo. “Cuando llegó Trump, ya había leyes y programas importantes, como la obligatoriedad de charlas antirracismo en oficinas gubernamentales, pero él simplemente las eliminó. Esto demuestra que, por más avances constitucionales, legislativos o judiciales que se logren, todo puede ser deshecho por un líder que decida borrar los logros con un 'cuenta nueva'.”