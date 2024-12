Trump afirma que cumplirá sus promesas de deportaciones masivas y aranceles

"Creo que hay que hacerlo", dijo Trump. "Es algo muy difícil de hacer. Ya sabes, tienes reglas, regulaciones, leyes".

Trump dijo que quería un acuerdo para proteger a los inmigrantes "Dreamers" llevados a Estados Unidos ilegalmente cuando eran niños, y dijo que los republicanos están abiertos a la idea.

Durante su presidencia de 2017-2021, Trump intentó poner fin a un programa que proporciona alivio de deportación y permisos de trabajo a los inmigrantes, pero fue rechazado por la Corte Suprema.

Los planes de Trump para tratar de poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento probablemente se enfrentarán a desafíos legales. El derecho se deriva de una enmienda a la Constitución de Estados Unidos y está respaldado por un precedente de la Corte Suprema de 1898.

En declaraciones a Welker, Trump sugirió que los republicanos podrían tener que recurrir a una enmienda constitucional para abordar la cuestión, un proceso arduo.

"Quizá tengamos que volver al pueblo", dijo.

El nuevo jefe de fronteras de Trump, Tom Homan, y el jefe adjunto de gabinete, Stephen Miller, dijeron en el programa "Sunday Morning Futures" de Fox News que el Congreso debería proporcionar un importante aumento de fondos para la aplicación de las leyes de inmigración.

El Consejo Estadounidense de Inmigración, proinmigración, estimó que deportar a todos los inmigrantes que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos durante más de una década costaría 88,000 millones de dólares anuales.

Homan dijo que el mínimo necesario estaría cerca de esa cantidad.

"Vamos a necesitar todo el dinero que el Congreso pueda conseguirnos", dijo.

Mantiene sus amenazas de aranceles y contra la OTAN

Trump manifestó igualmente que cumplirá con sus promesas electorales de imponer fuertes aranceles, incluso a los principales sociales comerciales del país, como Canadá, México y China.

"Estamos subvencionando a México, a Canadá y a muchos países de todo el mundo", afirmó.

"Bien utilizados", los aranceles son "una herramienta muy poderosa", comentó, y agregó que echará mano a ellos "también para conseguir cosas fuera de la economía".

En cuanto a si el aumento de los aranceles repercutirá o no en los precios al consumo en su país, dijo no poder "garantizar" nada. "No puedo garantizar lo que sucederá mañana".

El magnate republicano sostuvo por otro lado que estudiará "muy rápidamente" la posibilidad de indultar a sus partidarios encarcelados por asaltar el Capitolio tras su derrota en las elecciones de 2020 frente a Joe Biden.

Trump reiteró su conocida amenaza de abandonar la OTAN, la piedra angular de la seguridad en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, diciendo que los aliados de Estados Unidos no pagan lo suficiente por su defensa.

"Si están pagando sus cuentas, y si creo que nos están tratando de manera justa, la respuesta es absolutamente que me quedaría en la OTAN", dijo.

Pero también existe "absolutamente" la posibilidad de que si esas dos condiciones no se cumplen, Washington se retire de la alianza atlántica, dijo.

Con información de AFP y Reuters