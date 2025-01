Trump, el negociador hostil que marca la pauta en las relaciones internacionales

En The Art of the Deal, Trump explica cómo "apunta muy alto y sigue presionando" hasta obtener lo que desea. Aunque el libro fue escrito en su etapa como empresario, muchos de esos principios han sido adaptados a su estilo político, en el que la presión, la intimidación y la imprevisibilidad se han convertido en elementos claves.

Ahora, en su segundo mandato y con una mayoría republicana en el Congreso, Trump cuenta con un plus que no tenía en su primer periodo. Ya no tiene nada que perder: es su última oportunidad presidencial. Esto podría transformar aún más su estilo de negociación, llevándolo a ser aún más desinhibido y extremo. Como él mismo lo dice en su libro, “la verdadera emoción es jugar el juego”.

Provocación en la frontera: el caso de México

Un ejemplo claro del estilo de negociación de Trump se dio en 2019, cuando amenazó con imponer aranceles del 5% a todas las exportaciones mexicanas si el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no tomaba medidas drásticas para frenar la migración.

Esta amenaza forzó a Marcelo Ebrard, entonces secretario de Relaciones Exteriores, a viajar a Washington para negociar un acuerdo que incluyó el despliegue de la Guardia Nacional en la frontera sur y la aceptación de más solicitantes de asilo devueltos desde Estados Unidos.

Para Juan Ortega, profesor de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey, "Trump utilizó una amenaza extrema para obtener un resultado inmediato, dejando a México con poca capacidad de maniobra".