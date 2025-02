¿Qué intereses políticos hay detrás de la llamada entre Trump y Putin?

Trump ha sugerido que las pérdidas sufridas por el ejército ruso en el campo de batalla podrían justificar la permanencia de Moscú en los territorios ocupados. “Tomaron mucho territorio y lucharon por él”, afirmó, dando a entender que una retirada completa de Rusia ya no es una exigencia innegociable.

En cuanto a Ucrania, añadió: “una parte le será devuelta”, insinuando que el futuro del país dependería de un posible acuerdo territorial.

Este cambio en la posición de Washington no solo reconfigura la dinámica del conflicto, sino que también plantea preguntas sobre el futuro de la relación entre Estados Unidos y sus aliados europeos.

Además, las declaraciones del presidente estadounidense sobre la reincorporación de Rusia al G7 han avivado las preocupaciones en el ámbito diplomático. Trump ha insistido en que la exclusión de Moscú del foro —decisión tomada en 2014 tras la anexión de Crimea— fue un error, argumentando que su presencia es necesaria para la estabilidad global.

"Me encantaría que volvieran al G7. Creo que fue un error sacarlos. No se trata de gustar o no de Rusia, sino de que eran parte del G8."

John Bolton, exasesor de Seguridad Nacional y una de las voces más críticas de Trump en política exterior, alertó sobre los riesgos de esta aproximación:

"Trump ha cedido efectivamente a Putin en Ucrania antes de que comiencen las negociaciones."

El temor es que, al abrir conversaciones sin condiciones previas, Washington termine legitimando las acciones de Rusia y permitiéndole obtener ventajas estratégicas sin garantizar un acuerdo de paz justo para Ucrania. Si bien aún es temprano para determinar el impacto total de este acercamiento, el mensaje desde la Casa Blanca es claro: la era de confrontación con Moscú ha quedado atrás y una nueva fase de negociaciones —con sus respectivas incertidumbres— está en marcha.