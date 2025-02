Zelenski pide "paz real y duradera" en tercer aniversario de guerra

Zelenski y su futuro político

En medio del tenso panorama, Zelenski aseguró el domingo que estaría dispuesto a dejar la presidencia si eso garantiza la adhesión de Ucrania a la OTAN y evita futuras agresiones rusas. "Si realmente necesitan que deje mi puesto, estoy dispuesto. Puedo cambiar [la presidencia] por [una adhesión a] la OTAN", declaró en rueda de prensa.

Sus palabras responden a los comentarios de Trump, quien lo calificó de "dictador" por seguir en el poder sin celebrar elecciones, las cuales están suspendidas debido a la ley marcial vigente por la guerra. "No me he ofendido por las palabras de Trump, porque soy un presidente legítimamente electo", respondió Zelenski.

La invasión rusa, iniciada el 24 de febrero de 2022 por orden de Putin, ha sido la peor crisis en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, dejando decenas de miles de muertos, millones de refugiados y ciudades devastadas.

A pesar de los llamados de Zelenski a una paz justa, el conflicto sigue sin una solución clara, con Rusia consolidando su ocupación y Ucrania dependiendo del apoyo de sus aliados occidentales para continuar su resistencia.