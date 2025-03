El papa Francisco se encuentra estable y agradece las oraciones de los fieles

El pronostico del líder de la iglesia católica aún es “reservado”, aunque ya no "no precisó ventilación mecánica no invasiva, sino sólo oxigenoterapie de alto flujo”.

Francisco, que en su mensaje "desde el hospital" destaca "la oportunidad de compartir en el cuerpo y en el espíritu la condición de tantos enfermos y personas que sufren". (FOTO: DIMITAR DILKOFF/AFP)