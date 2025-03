Los congresistas republicanos le llenaron de aplausos y se pusieron de pie cada vez que el presidente hacía una declaración sobre sus logros en varias materias. En cambio, los demócratas presentes, hacían muecas o protestaban en silencio con carteles en los que se leía "Falso" o "¡Eso es una mentira!”, un hecho que molestó a Trump.

“He venido cinco veces al congreso a dar este tipo de discurso y nunca he podido hacerlos felices”, dijo Trump ante las caras largas de los demócratas. Incluso uno de los congresistas, Al Green fue expulsado porque no paraba de agitar su bastón hacia Trump y de interrumpirlo diciendo que no lo votaron para desmantelar los programas de salud.

Estos son los puntos más importantes de un discurso que, queriendo o no, ya hizo historia.

Defensa a los aranceles

En plena guerra comercial con México, Canadá y China, a los que impuso aranceles de hasta el 25%, Trump defendió las tarifas aduaneras.

"Los aranceles no solo sirven para proteger los empleos estadounidenses. Sirven para proteger el alma de nuestro país", dijo, aunque reconoció que "habrá algunas perturbaciones".

"Otros países han utilizado aranceles contra nosotros durante décadas, y ahora es nuestro turno de comenzar a usarlos" contra ellos, sostuvo citando a Brasil, la Unión Europea, China, India, México y Canadá, entre otros.

Trump impuso gravámenes a sus vecinos porque, según él, "han permitido que el fentanilo entre" en Estados Unidos "en niveles nunca antes vistos antes”.