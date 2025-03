Canadá apuesta contra Trump con nacionalismo y represalias

Especialistas en Relaciones Internacionales indican que las estrategias de Sheinbaum y Trudeau, aunque distintas, persiguen el objetivo de proteger los intereses de sus países, pero lo hacen desde posiciones distintas.

“Trudeau está demostrando es que no tiene miedo, él no tiene temor de qué ‘si tú me pones un arancel, yo también te lo puedo poner con la misma intensidad porque también tengo en la misma importancia y puedo generar el mismo rigor’”, dijo Norma Soto Castañeda, profesora de la Universidad la Salle.

La profesora de La Salle indica que Canadá y Estados Unidos son países que pueden hacer negociaciones más parejas. Los dos países forman parte del G7, que reúne a las principales democracias industrializadas del mundo, además de que son países con un importante poder militar.

Aunque México también es una economía importante, su dependencia a Estados Unidos, hace más complicado que pueda imponer represalias contra las medidas decretadas por Trump, por lo que opta por una actitud de mayor conciliación.

Horacio Vives Segl, profesor en Ciencias Políticas del ITAM, señaló además que los gobiernos de Sheinbaum y Trudeau están en momentos distintos, por lo que tienen que plantear maneras distintas de abordar su relación con Washington.

“El gobierno de Trudeau, desde que Trump llegó a la presidencia, comenzó a vivir sus últimos días, entonces la lógica de de respuesta y de reacción este de Canadá, es muy distinta a la del gobierno está en México. porque el gobierno mexicano prácticamente arranca de manera simultánea con el gobierno de Donald Trump y Claudia Sheinbaum sabe que va a tener que lidiar cuatro años con Trump en la en la Casa Blanca”, dijo a Expansión.