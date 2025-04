Trump amenaza a hutíes e Irán con infringirles un "dolor verdadero"

Nueva advertencia de Trump a Irán

No es la primera amenaza de Trump contra Teherán. En una entrevista con la NBC emitida el domingo, el mandatario estadounidense advirtió que "habrá bombardeos" en Irán si no se llega a un acuerdo sobre su programa nuclear. "Si no firman un acuerdo, habrá bombardeos", afirmó.

La declaración de Trump ha generado reacciones inmediatas desde Teherán. El líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, prometió el lunes que su país dará una "respuesta firme" en caso de un ataque. "Cualquier agresión contra Irán recibirá una respuesta proporcional e inmediata", aseguró Jamenei en un discurso televisado.

Ali Larijani, consejero cercano al líder supremo de la República Islámica de Irán adelantó que el país no busca desarrollar armas nucleares pero "no tendrá otra opción" que hacerlo en caso de ser atacado.

"En algún momento, si ustedes [Estados Unidos] optan por bombardear (...) obligarán a Irán a tomar una decisión diferente", afirmó Larijani en una entrevista en la televisión estatal, tras las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump.

Los ataques estadounidenses contra los hutíes también han sido el centro de una crisis de seguridad dentro de la administración Trump. Un periodista de la revista The Atlantic accedió por error a detalles de un ataque militar planeado contra los hutíes tras ser agregado accidentalmente a un grupo de discusión de altos funcionarios estadounidenses en la aplicación de mensajería Signal.

Este desliz generó críticas sobre la gestión de la información sensible dentro del gobierno. Sin embargo, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró el lunes que "el asunto estaba cerrado" desde la perspectiva del Ejecutivo estadounidense.