Trump respalda a Hegseth en medio de escándalo por filtración de información

"Está haciendo un gran trabajo", dijo Trump en apoyo a Hegseth, al mismo tiempo que calificó las acusaciones como "simplemente noticias falsas". Sin embargo, la denuncia revive preocupaciones sobre la seguridad nacional y el uso inapropiado de canales no seguros para discutir temas clasificados.

El escándalo se intensifica

Este no es el primer incidente que involucra a Hegseth en filtraciones de información sensible. En marzo de este año, la revista The Atlantic reveló que Hegseth participaba en un grupo de Signal, junto con el asesor de Seguridad Nacional, Mike Waltz, y otros funcionarios del Pentágono, donde discutían los detalles de los ataques aéreos en Yemen del 15 de marzo.

El editor en jefe de The Atlantic fue incluido por accidente en el chat.

En este grupo, Hegseth aparentemente compartió información detallada, incluyendo los horarios de vuelo de los cazas destinados a atacar a los rebeldes hutíes en Yemen, según informó The New York Times.

La aplicación Signal, aunque es conocida por su encriptación de extremo a extremo, no está destinada para el uso de información clasificada por parte de funcionarios gubernamentales. La divulgación de estos detalles, especialmente a través de una plataforma no autorizada, plantea serias preocupaciones sobre la vulnerabilidad de la seguridad nacional.

Reacciones y críticas dentro del Congreso

El escándalo provocó reacciones furiosas entre los legisladores demócratas, quienes piden la destitución de Hegseth. El representante Jim McGovern calificó las acciones del secretario de Defensa como una "destrucción para la seguridad nacional" y señaló que Hegseth ya había información clasificada en ocasiones anteriores.

"Es un desastre andante para la seguridad nacional y tiene que dimitir o ser despedido", afirmó McGovern.

Los senadores Mark Warner, Andy Kim y Elissa Slotkin también se unieron a las críticas, y argumentaron que "nuestro ejército y nuestro país merecen líderes serios" y que, si Hegseth "le importara la institución que dirige, debería reconocer que es una distracción para la misión militar y dimitir".

Por su parte, el presidente del Comité Nacional Demócrata, Ken Martin, describió al secretario de Defensa como una "vergüenza" y exigió que renunciara o fuera despedido por Trump.

Esta presión llevó a algunos medios, como NPR, a reportar que la Casa Blanca busca un reemplazo para Hegseth, lo que fue desmentido por la portavoz de Trump, Karoline Leavitt. En un mensaje en la red social X, Leavitt calificó los informes como "completamente FALSOS".

Investigación interna y respuesta de Hegseth

El Pentágono, por su parte, inició una investigación interna sobre el uso de la aplicación Signal por parte de Hegseth. Mientras tanto, el secretario de Defensa sigue defendiendo su conducta.

En una rueda de prensa en la Casa Blanca, Hegseth aseguró que los medios de comunicación estaban fabricando historias a partir de "fuentes anónimas de antiguos empleados descontentos".

"Esto es lo que hacen los medios de comunicación. Toman fuentes anónimas de antiguos empleados descontentos y luego tratan de apuñalar y quemar a la gente para arruinar su reputación", dijo el secretario. "No va a funcionar conmigo", remachó.