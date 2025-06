Israel ataca a Irán y declara estado de emergencia

"Esta operación continuará tantos días como sea necesario para remover esta amenaza", declaró el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en un mensaje de video.

Dijo que la operación fue denominada "León Creciente".

"Golpeamos el corazón del programa de enriquecimiento nuclear iraní. Atacamos la principal instalación de enriquecimiento nuclear iraní de Natanz. (...) También golpeamos el corazón del programa iraní de misiles balísticos", declaró Netanyahu.

Una fuente militar israelí dijo el viernes a periodistas que Israel atacó objetivos nucleares y otros sitios militares a lo largo de Irán.

"Los ataques que estamos efectuando son decenas de ataques contra objetivos militares y objetivos relacionados con el programa nuclear (iraní) en diferentes partes de Irán", declaró el oficial del ejército israelí. Agregó que Irán tiene capacidad de atacar a Israel "en cualquier minuto".

La televisión estatal de Irán y la agencia de noticias Tasnim están mostrando imágenes de explosiones en todo Teherán, con humo y fuego que se embolan de los edificios. También indicó que las capacidades de defensa aérea iraní están "100% operativas".

El estado hebreo intenta impedir que la república islámica desarrolle un arma nuclear. Este ataque suscita temores de que podría desencadenar una guerra regional y ataques de represalia de Irán.

"Irán no debe atacar los intereses de EU"

Un funcionario estadounidense dijo a la AFP que Washington no estuvo involucrado en el ataque. Sin embargo, el secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que Israel informó a Washington de que el ataque a Irán era necesario "para su defensa".

"No estamos involucrados en ataques contra Irán y nuestra principal prioridad es proteger a las fuerzas estadounidenses en la región", afirmó Rubio en un comunicado. "Seamos claros: Irán no debe atacar los intereses ni al personal de Estados Unidos", advirtió. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo horas antes que un ataque israelí contra Irán "podría muy bien ocurrir".

"No quiero decir inminente, pero parece que es algo que muy bien podría suceder", dijo Trump a periodistas en un evento en la Casa Blanca, y agregó que no se puede permitir que Irán desarrolle un arma nuclear. "Me encantaría evitar el conflicto", dijo. "Irán va a tener que negociar un poco más duro, lo que significa que van a tener que darnos algo que no están dispuestos a darnos ahora mismo".

"Toda mi Administración se ha dirigido a negociar con Irán. Podrían ser un Gran País, pero primero deben abandonar por completo las esperanzas de obtener un Arma Nuclear", agregó.

Las tensiones han aumentado en la región a medida que los esfuerzos de Trump por alcanzar un acuerdo nuclear con Irán parecen estar estancados. La inteligencia estadounidense ha indicado que Israel ha estado haciendo preparativos para un ataque contra las instalaciones nucleares de Teherán.

Funcionarios estadounidenses e iraníes celebrarán el domingo en Omán una sexta ronda de conversaciones sobre la escalada del programa de enriquecimiento de uranio de Teherán, según funcionarios estadounidenses y omaníes.

Pero la percepción de riesgo es mayor desde que Trump dijo el miércoles que el personal estadounidense estaba siendo trasladado fuera de la región porque "podría ser un lugar peligroso" y que no se permitiría a Teherán desarrollar un arma nuclear.

A Washington le preocupa que Israel pueda emprender acciones militares contra Irán en los próximos días, dijeron funcionarios estadounidenses bajo condición de anonimato, a pesar de la reciente advertencia de Trump al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en contra de tal ataque mientras continúe la diplomacia estadounidense con Teherán.

La inteligencia estadounidense indicó que Israel había hecho preparativos para atacar las instalaciones nucleares de Irán.

La seguridad en Oriente Medio ya se ha visto desestabilizada por los efectos indirectos de la guerra en Gaza entre Israel y el grupo militante palestino Hamás.

Trump ha amenazado con bombardear Irán si las conversaciones nucleares no llegan a un acuerdo y ha dicho que confía cada vez menos en que Teherán acepte dejar de enriquecer uranio. La República Islámica quiere que se levanten las sanciones que Estados Unidos le impone desde 2018.