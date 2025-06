Los ataques contra Irán van a continuar, advierte Israel

"No pararemos", dijo el embajador israelí ante la ONU, Danny Danon. "No hasta que la amenaza nuclear de Irán sea desmantelada, no hasta que su maquinaria de guerra sea desarmada, no hasta que nuestro pueblo y el suyo estén a salvo".

El embajador iraní ante la ONU, Amir Saeid Iravani, instó al Consejo de Seguridad a tomar medidas.

"Al parecer, Israel ha declarado que continuará este ataque durante los días que sean necesarios. Nos alarma la información creíble de que Estados Unidos (...) podría unirse a esta guerra", agregó.

Putin preocupado por posible guerra mundial

El presidente ruso, Vladimir Putin, se mostró preocupado el viernes cuando le preguntaron si temía que el mundo se dirigiera hacia la Tercera Guerra Mundial.

En su intervención en un foro económico celebrado en San Petersburgo, Putin afirmó que en el mundo existe un gran potencial de conflicto y que éste va en aumento.

Mencionó la propia guerra de Rusia en Ucrania, el conflicto entre Israel e Irán, y dijo que le preocupa lo que está ocurriendo en torno a las instalaciones nucleares de Irán, donde especialistas rusos están construyendo dos nuevos reactores nucleares para la república islámica.

"Es inquietante. Hablo sin ninguna ironía. Por supuesto, hay mucho potencial de conflicto, está creciendo, y está delante de nuestras narices, y nos afecta directamente", dijo Putin.

Con información de Reuters