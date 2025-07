La ley impone una tarifa inicial de 3,500 dólares para patrocinar a un niño no acompañado con tarifas adicionales de liberación de 5,000 dólares. Establece honorarios y sanciones especiales para los inmigrantes menores para los patrocinadores cuyos hijos no acompañados no comparezcan ante los tribunales.

"Los aumentos tendrán el impacto de crear barreras financieras significativas para muchas personas que buscan acceso a beneficios de inmigración y procesos legales", señala el Foro Nacional de Inmigración.

Menor acceso a servicios

La ley prohibirá que inmigrantes legalmente presentes accedan a Medicaid, Medicare y subsidios de la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA), impone requisitos laborales; limita el acceso al programa de asistencia alimentaria y penaliza a familias de estatus mixto, incluso perjudicando a hijos de ciudadanos estadounidenses.

Tras la aprobación en el Senado, el texto con enmiendas volvió ayer a la Cámara de Representantes para su revisión. El calendario señala que se espera que la Cámara vote esta semana, posiblemente durante o justo después del receso por el 4 de julio. Si la Cámara aprueba la versión del Senado sin cambios, el proyecto pasará directamente al presidente Trump para su firma.

Grupos de derechos civiles, organizaciones de defensa y funcionarios estatales la han condenado por eliminar el debido proceso, restringir el acceso a servicios de salud y desestabilizar económicamente a millones de familias, mientras canaliza billones de dólares hacia la deportación masiva.