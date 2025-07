El gobierno de EU descarta que Jeffrey Epstein fuera asesinado

Jeffrey Epstein no fue asesinado, no chantajeó a figuras prominentes y no tenía una "lista de clientes", informaron el lunes el FBI y el Departamento de Justicia, descartando así teorías conspirativas sobre la muerte en la cárcel del financiero estadounidense acusado de tráfico sexual de menores.

El gobierno llevó a cabo una "revisión exhaustiva" de las pruebas del caso Epstein, quien se suicidó en 2019 en una prisión de Nueva York, dijeron las agencias en un memorando conjunto.