Trump recibe a Netanyahu para impulsar un acuerdo sobre Gaza

"Ahora, la gente dirá que no es un Estado completo, no es un Estado. No nos importa", consideró.

Varias decenas de manifestantes acudieron a los alrededores de la Casa Blanca mientras Trump y Netanyahu se reunían, coreando consignas que acusaban al primer ministro israelí de genocidio.

El presidente estadounidense ha respaldado firmemente a Netanyahu, aliado clave de Estados Unidos, prestando apoyo en la reciente guerra de Israel con Irán mediante el bombardeo de las principales instalaciones nucleares de Teherán.

Pero, al mismo tiempo, ha presionado cada vez más para poner fin a lo que ha calificado de "infierno" en Gaza. Trump afirmó el domingo que cree que hay "buenas posibilidades" de alcanzar un pacto esta semana.

"La máxima prioridad del presidente en este momento en Oriente Medio es poner fin a la guerra en Gaza y recuperar a todos los rehenes", declaró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

De las 251 personas secuestradas el 7 de octubre de 2023 durante el ataque de Hamás en Israel, 49 siguen cautivas en Gaza, 27 de las cuales el ejército israelí cree que están muertas.

"Sin avances"

La última ronda de negociaciones sobre la guerra en Gaza comenzó el domingo en Doha, con representantes sentados en diferentes salas del mismo edificio.

Las conversaciones del lunes terminaron "sin avances", informó a la AFP un funcionario palestino familiarizado con las negociaciones. Las delegaciones de Hamás e Israel tenían previsto reanudar las conversaciones más tarde.