Internacional

Trump eleva al 50% los aranceles a India por sus compras de petróleo ruso

El presidente de Estados Unidos impone una nueva tasa aduanera de 25% a las exportaciones indias, que se suma a un arancel previo del 25% contra el país asiático.
mié 06 agosto 2025 12:50 PM
Esta combinación de imágenes creadas el 6 de agosto de 2025 muestra, L-R, al primer ministro de la India, Narendra Modi, el 21 de julio de 2025, al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, el 22 de julio de 2025 y al presidente de Rusia, Vladimir Putin, el 5 de agosto de 2025. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ordenó el 6 de agosto un arancel adicional del 25 por ciento sobre los productos indios sobre la compra continua de petróleo ruso de Nueva Delhi, una fuente clave de ingresos para la guerra de Moscú en Ucrania.
La medida tiene como objetivo reducir la capacidad de Moscú para financiar la guerra en Ucrania.

El presidente estadounidense, Donald Trump, firmó este miércoles un decreto que añade 25% de aranceles sobre los productos indios "en respuesta a la compra continua de petróleo ruso", anunció la Casa Blanca en una de sus cuentas de la red social X.

Esta nueva tarifa aduanera se empezará a aplicar dentro de tres semanas y se suma a otra del 25% que debe entrar en vigor el jueves, según el decreto.

No se impondrá a los bienes sujetos a aranceles específicos como el acero y el aluminio y a los previstos próximamente sobre los productos farmacéuticos, una industria importante en India, o los semiconductores.

La publicación del decreto ha frenado la progresión de los precios del petróleo, pero siguen al alza.

La medida tiene como objetivo reducir la capacidad de Moscú para financiar la guerra en Ucrania, que el decreto califica de "una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos".

"Estimo que imponer aranceles (...) además de las otras medidas tomadas para responder a la emergencia nacional, será más eficaz para gestionar esta amenaza", añade Trump en el decreto.

Después de China, India es el principal comprador de petróleo ruso. En 2024 representó cerca del 36% de las importaciones indias de petróleo, frente a aproximadamente el 2% antes de la guerra, según datos del Ministerio de Comercio indio.

Nueva Delhi justifica su dependencia del crudo ruso. Explica que "los suministros tradicionales fueron desviados hacia Europa tras el estallido del conflicto" en Ucrania cuando los países europeos buscaban alternativas a los hidrocarburos rusos.

Además, las sanciones occidentales, en particular el precio máximo impuesto sobre el petróleo ruso, lo han hecho aún más atractivo para las empresas indias, que han ahorrado así miles de millones de dólares en costos de importación.

