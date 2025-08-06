Trump eleva al 50% los aranceles a India por sus compras de petróleo ruso

No se impondrá a los bienes sujetos a aranceles específicos como el acero y el aluminio y a los previstos próximamente sobre los productos farmacéuticos, una industria importante en India, o los semiconductores.

La publicación del decreto ha frenado la progresión de los precios del petróleo, pero siguen al alza.

La medida tiene como objetivo reducir la capacidad de Moscú para financiar la guerra en Ucrania, que el decreto califica de "una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos".

"Estimo que imponer aranceles (...) además de las otras medidas tomadas para responder a la emergencia nacional, será más eficaz para gestionar esta amenaza", añade Trump en el decreto.

Después de China, India es el principal comprador de petróleo ruso. En 2024 representó cerca del 36% de las importaciones indias de petróleo, frente a aproximadamente el 2% antes de la guerra, según datos del Ministerio de Comercio indio.

Nueva Delhi justifica su dependencia del crudo ruso. Explica que "los suministros tradicionales fueron desviados hacia Europa tras el estallido del conflicto" en Ucrania cuando los países europeos buscaban alternativas a los hidrocarburos rusos.

Además, las sanciones occidentales, en particular el precio máximo impuesto sobre el petróleo ruso, lo han hecho aún más atractivo para las empresas indias, que han ahorrado así miles de millones de dólares en costos de importación.