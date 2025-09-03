Un funicular se descarrila en Lisboa y provoca 15 muertes y heridos; proclaman luto nacional en Portugal

Descarrilamento Elevador da Gloria #Lisboa 🚨

62 operacionais no local, apoiados por 22 meios terrestres (em atualização)



- INEM / BV

- RSB Lisboa

- PSP e PM



- Desconhecido numero total de feridos / Pelo menos 7 graves

- Pelo menos 11 fatalidades #Acidente #elevadorgloria pic.twitter.com/sLluOEoR2y — José Pereira (@JosePereira_ME) September 3, 2025

Todas las víctimas han sido retiradas de los escombros del accidente, indicó Tiago Augusto, responsable del servicio de urgencias médicas (Inem), quien agregó que entre las personas afectadas se encontraban extranjeros, aunque no pudo precisar su nacionalidad.

El presidente portugués, Marcelo Rebelo de Sousa, lamentó "profundamente" el accidente en un comunicado.

Todas las víctimas han sido retiradas de los escombros del accidente. (PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP)

El gobierno decretó un día de luto nacional el jueves y deploró el "trágico accidente" que ha "provocado la irreparable pérdida de vidas humanas", según el texto facilitado a la agencia Lusa por el gabinete del primer ministro, Luís Montenegro.

El accidente, del que todavía no se conocen los detalles, se produjo a las 18:05 horas locales cerca de la avenida de la Libertad cuando el vagón del famoso funicular de la Gloria, que conecta la plaza de Rossio con los barrios de Bairro Alto y Príncipe Real, descarriló.

Es "una tragedia que nunca había ocurrido en nuestra ciudad", declaró el alcalde de Lisboa, Carlos Moedas, poco antes de que los servicios de emergencia confirmaran el primer saldo de 15 muertos.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, también expresó en 𝕏 sus condolencias a las familias de las víctimas, asegurando que se había enterado "con tristeza" del accidente.

É com tristeza que tomei conhecimento do descarrilamento do famoso “Elevador da Glória”.



"Se habían cumplido con los protocolos"

Las imágenes difundidas en bucle por los televisores locales mostraban el importante dispositivo montado por los bomberos, la policía y los servicios de emergencia médica en medio de la inclinada calle donde se encontraba el vehículo, volcán y muy dañado.

El funicular, con capacidad para unos cuarenta pasajeros, es un medio de transporte muy apreciado por los numerosos turistas que visitan la capital portuguesa.

Un testigo del accidente declaró a la cadena SIC que había visto el vehículo descender "a toda velocidad" la empinada pendiente por la que circula a diario antes de chocar contra un edificio.

"Chocó contra un edificio con una fuerza brutal y se derrumbó como una caja de cartón, no tenía frenos", contó esta mujer.

El operador de transporte público de Lisboa afirmó que había cumplido con "todos los protocolos de mantenimiento".

"Se respetó todo escrupulosamente", declaró Pedro Bogas, director de Lisboa Carris, en el lugar del accidente, y añadió que una empresa externa ha realizado el mantenimiento de los funiculares durante los últimos 14 años.

Policías y bomberos en el lugar del accidente. (PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP)

Según la página web de los Monumentos Nacionales, este funicular fue construido por el ingeniero franco-portugués Raoul Mesnier du Ponsard e inaugurado en 1885. Electrificado desde 1915, se somete a un mantenimiento general cada cuatro años.

Es uno de los tres funiculares emblemáticos de Lisboa.