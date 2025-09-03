¿Quién es Marco Rubio, hijo de migrantes cubanos que cumplió el sueño americano y que trabaja para Trump?

¿Quién es Marco Rubio?

Nacido en 1971 en Miami, Florida. Sus padres son migrantes cubanos que llegaron a Estados Unidos en busca de una mejor vida; su padre trabajó como camarero de banquetes y su mamá era camarera en un hotel, a la par de su trabajo como ama de casa. Esto le dio “el privilegio de nacer ciudadano de la nación más grande en la historia del mundo”.

Rubio estudió Ciencias Políticas en la Universidad de Florida gracias a que tuvo una beca deportiva y cuenta con un posgrado en Derecho por la Universidad de Miami. Es católico, de acuerdo a CNN.

La carrera de Marco Rubio

La carrera política de Rubio es amplia. Ha sido comisionado municipal de West Miami y presidente de la Cámara de Representantes de Florida.

En 2010, obtuvo un escaño en el Senado de los Estados Unidos, cargo que tuvo hasta este año.

Fue miembro de alto rango del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, vicepresidente del Comité Selecto de Inteligencia del Senado, integrante del Comité de Asignaciones del Senado, así como del Comité Senatorial de Pequeñas Empresas y Emprendimientos.

Rubio redactó y aprobó la Ley de Prevención del Trabajo Forzoso Uigur, que representa el mayor punto de inflexión en las relaciones entre Estados Unidos y China en décadas.

También codirigió la Ley de Relaciones con Hong Kong y la Ley VERDAD . Durante el primer gobierno de Trump, colaboró ​​con el presidente para exigir responsabilidades a miembros del régimen cubano, incluyendo al holding militar del gobierno de la isla.

Creó el Programa de Protección de Nóminas, que ayudó a salvar a millones de pequeñas empresas en Estados Unidos durante la pandemia de covid-19.

Polémico

Rubio también ha causado polémica tanto dentro como fuera de Estados Unidos, sobre todo en sus declaraciones en contra los actuales gobiernos de Rusia, Venezuela y Cuba.

El gobierno de Estados Unidos ha revocado 6,000 visas de estudiantes desde que asumió el cargo hace siete meses.

Recientemente, el Departamento de Estado suspendió las visas médicas para refugiados palestinos de la Franja de Gaza a la espera de una investigación, después de que una influencer de extrema derecha denunciara esta política humanitaria.

¿Qué hace actualmente Marco Rubio?

¿Qué función tiene un secretario de Estado?

Rubio fue elegido por Donald Trump para ser secretario de Estado en este segundo mandato, un puesto clave para las relaciones de la economía más grande del mundo con el exterior.

-Actúa como el principal asesor del Presidente en política exterior de Estados Unidos.

-Lleva a cabo negociaciones relacionadas con asuntos exteriores de los Estados Unidos.

-Otorga y emite pasaportes a ciudadanos estadounidenses y cónsules extranjeros en los Estados Unidos.

-Asesora al Presidente en el nombramiento de embajadores, ministros, cónsules y otros representantes diplomáticos de los Estados Unidos.

-Asesora al Presidente en materia de aceptación, revocación y destitución de los representantes de gobiernos extranjeros.

-Participa personalmente o dirige a representantes de los EE. UU. en conferencias, organizaciones y agencias internacionales.

-Negocia, interpreta y termina tratados y acuerdos.

-Garantiza la protección del Gobierno de los Estados Unidos a los ciudadanos, propiedades e intereses estadounidenses en países extranjeros.

-Supervisa la administración de las leyes de inmigración de Estados Unidos en el extranjero.

-Proporciona información a los ciudadanos estadounidenses sobre las condiciones políticas, económicas, sociales, culturales y humanitarias en países extranjeros.

-Informa al Congreso y a los ciudadanos estadounidenses sobre la conducta de las relaciones exteriores de Estados Unidos.

-Promueve relaciones económicas beneficiosas entre los Estados Unidos y otros países.

-Administra el Departamento de Estado.

-Supervisa el Servicio Exterior de los Estados Unidos.

Con información del Gobierno de EU y agencias