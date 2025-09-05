¿Qué fue el Departamento de Guerra?

El Departamento de Guerra de los Estados Unidos, conocido en inglés como United States Department of War o a veces como War Office, fue la dependencia federal encargada de la operación y mantenimiento del Ejército estadounidense.

Además, durante sus primeros años gestionó los asuntos navales hasta la creación del Departamento de la Armada en 1798, y supervisó la mayor parte de la Fuerza Aérea hasta 1947.

A cargo del Secretario de Guerra, esta institución funcionó desde el 7 de agosto de 1789 hasta el 18 de septiembre de 1947. Ese día, tras la aprobación de la Ley de Seguridad Nacional y la Orden Ejecutiva 9877 del presidente Harry S. Truman, el departamento se dividió en el Departamento del Ejército y el Departamento de la Fuerza Aérea, integrándose junto con la Armada en el nuevo Establecimiento Militar Nacional, que en 1949 pasó a llamarse Departamento de Defensa de los Estados Unidos.

La Casa Blanca indicó que la medida busca garantizar “la paz mediante la fuerza” y que “el mundo vuelva a respetar a Estados Unidos”. (DANIEL SLIM/AFP)

¿Cuál es el plan de Trump para el Departamento de Guerra?

El presidente Donald Trump presentó un plan para que el Departamento de Defensa de Estados Unidos recupere su nombre histórico como Departamento de Guerra.

Según un comunicado de la Casa Blanca proporcionado a la AFP, el decreto busca “restaurar el nombre histórico” como un segundo nombre de la institución, aunque Trump instruyó al secretario Pete Hegseth a tomar las medidas necesarias para que el cambio sea permanente. Para que el nombre sea oficial, deberá ser aprobado por ley.

Trump justificó la iniciativa señalando que el actual nombre es demasiado “defensivo” y que la dependencia debería reflejar “su poder incomparable y su capacidad para proteger los intereses nacionales”.

La Casa Blanca afirmó que el objetivo es garantizar “la paz mediante la fuerza” y que “el mundo vuelva a respetar a Estados Unidos”, en línea con la retórica habitual del expresidente, quien recordó que Estados Unidos cuenta con el ejército más grande del mundo.

