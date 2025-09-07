El primer ministro de Japón, Shigeru Ishiba, anuncia su dimisión al cargo

Ishiba, un político de 68 años, dimitirá menos de un año después de asumir el mando del Partido Liberal Demócrata (PLD), lo que lo convirtió en jefe del Gobierno.

"Decidí renunciar al cargo de presidente del Partido Liberal Democrático", declaró en una rueda de prensa, después de que varios medios locales reportaran que iba a dimitir.

"Ahora que las negociaciones sobre las medidas arancelarias estadounidenses concluyeron, creo que es el momento adecuado. He decidido dar un paso al costado y dejar espacio a la próxima generación", agregó.

En medio de la guerra comercial que sacude al mundo, Japón, la cuarta economía del mundo, logró que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmara el jueves un decreto para reducir los aranceles a los automóviles japoneses, en el marco de un acuerdo comercial.

Estados Unidos implementó a principios de agosto aranceles más altos para los productos de Japón, como lo hizo con decenas de otros países.

Pero el gobierno de Ishiba logró negociar finalmente un arancel para los automóviles del 15% en lugar del 27.5% actual, mientras que para muchos otros productos los gravámenes también se limitarán al 15%.

La reducción de los aranceles fue una victoria para el gobierno, que tuvo que enviar a un emisario a Washington para asegurar que Trump firmara el decreto, ya que ambos países anunciaron un acuerdo a finales de julio y después emergieron especulaciones de que había divergencias en algunos puntos.