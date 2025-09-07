Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Conflicto Ucrania y Rusia_Header Desktop Home Expansión
Conflicto Ucrania y Rusia_Galería Desktop Home Expansión
Internacional

Rusia golpea la sede del gobierno de Ucrania en su mayor bombardeo de la guerra

El el primer ataque de este tipo en tres años y medio de conflicto, y el presidente ucraniano Volodimir Zelenski advierte de que la arremetida solo prolongará la guerra.
dom 07 septiembre 2025 11:24 AM
Esta fotografía de folleto tomada y publicada por el Servicio de Emergencia del Estado de Ucrania el 7 de septiembre de 2025, muestra un incendio en el edificio del gobierno ucraniano en Kiev, después de un ataque nocturno, en medio de la invasión rusa de Ucrania. Rusia disparó su mayor bombardeo aéreo contra Ucrania a primera hora del 7 de septiembre, incendiando la sede del gobierno ucraniano en Kiev, dijeron las autoridades.
De acuerdo con la fuerza aérea ucraniana, este ataque, con más de 800 drones y 13 misiles lanzados contra Ucrania, es la mayor ofensiva aérea rusa desde que comenzó la guerra en febrero de 2022.

Rusia lanzó este domingo su mayor ofensiva aérea contra Ucrania desde que empezó la guerra, una andanada de drones y misiles que dejó al menos cinco muertos en distintos puntos del país y provocó un incendio en la sede del gobierno en Kiev.

El ataque contra la sede del gobierno de Ucrania, un gran complejo en el corazón de Kiev, es el primero de este tipo en tres años y medio de conflicto, y el presidente ucraniano Volodimir Zelenski advirtió de que la arremetida solo prolongará la guerra.

Publicidad

Un periodista de AFP vio llamas en el techo del edificio donde se reúne el consejo de ministros y humo en otros puntos de la capital ucraniana.

"Por primera vez, el techo y los pisos superiores resultaron dañados debido a un ataque enemigo", dijo la primera ministra, Yulia Sviridenko, en Telegram.

"Restauraremos los edificios. Pero no podemos recuperar las vidas perdidas. El enemigo aterroriza y mata a nuestra gente todos los días en todo el país", afirmó Sviridenko.

Moscú no da señales de querer parar

El ataque también dañó varios edificios altos en la capital, reportaron los servicios de emergencia.

Según la fuerza aérea ucraniana, este ataque, con más de 800 drones y 13 misiles lanzados contra Ucrania, es la mayor ofensiva aérea rusa desde que comenzó la guerra en febrero de 2022.

Moscú no da señales de que quiera detener su ofensiva y mantiene sus exigencias de más terreno ucraniano para un acuerdo de paz, condiciones que son inaceptables para Ucrania.

Al referirse al ataque, el presidente ucraniano dijo que "estas matanzas ahora, cuando la diplomacia real podría haber comenzado hace mucho tiempo, son un crimen deliberado y una prolongación de la guerra".

Zelenski dijo que discutió el ataque en una llamada con el presidente francés Emmanuel Macron y que Francia ayudaría a Ucrania a fortalecer su defensa.

Publicidad

En un mensaje en la red social X, Macron condenó el ataque y dijo que Rusia "se encierra cada vez más en la lógica de la guerra y el terror".

Por otro lado el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent dijo a la cadena televisiva NBC que su país esta dispuesto "a aumentar la presión sobre Rusia (...) pero necesitamos que nuestros socios europeos nos sigan".

El primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, también denunciaron el ataque.

"Una vez más, el Kremlin se burla de la diplomacia", escribió Von der Leyen en X. Los "cobardes ataques" demuestran que el presidente ruso Vladimir Putin "no está comprometido seriamente con la paz", indicó Starmer en un comunicado.

Tanto Francia como Reino Unido y otros países europeos se han comprometido a enviar tropas a Ucrania en el futuro en caso de que haya un acuerdo de paz con Rusia.

Bebé fallecido

Los ataques en Kiev mataron a por lo menos dos personas: una mamá y su bebé de dos meses de edad, en un edificio residencial de nueve plantas en el oeste de la ciudad, dijeron fiscales locales.

Más de 20 personas también resultaron heridas en la capital, entre ellas una mujer embarazada que tuvo un parto prematuro después del ataque y ahora lucha por su vida y la del bebé.

En otros ataques una mujer falleció el domingo por la mañana en Zaporiyia, en el sur, y una persona murió el sábado en Sumi, una región fronteriza con Rusia.

La quinta muerte confirmada se registró en Dnipropetrovsk, en el centro de Ucrania, según autoridades militares.

Las fuerzas rusas ocupan ahora aproximadamente el 20% del territorio de Ucrania.

Decenas de miles de personas han muerto en tres años y medio de combates en el conflicto más sangriento de Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

Publicidad

Tags

Conflicto Ucrania y Rusia Ucrania Volodimir Zelenski

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad