Bayrou había convocado la votación de forma inesperada para tratar de obtener el apoyo parlamentario a su estrategia de reducir un déficit que casi duplica el límite máximo del 3% establecido por la Unión Europea y empezar a hacer frente a una deuda equivalente al 114% del PIB.

Sin embargo, los partidos de la oposición se mostraron poco dispuestos a respaldar el ahorro previsto de 44,000 millones de euros (51,510 millones de dólares) en el presupuesto del año que viene, cuando se avecinan las elecciones para elegir a quién sucederá al actual mandatario en 2027.

Un total de 364 diputados votaron en contra, entre ellos las oposiciones de izquierda y ultraderecha, así como algunos diputados aliados del gobierno y solamente 194 lo respaldaron.

"Ustedes pueden derrocar al gobierno, pero no pueden borrar la realidad", urgió en vano a los parlamentarios, a quienes alertó, entre interrupciones, de la situación de "emergencia vital" que enfrenta la segunda economía de la UE por su “sobreendeudamiento”.

"La realidad seguirá siendo implacable: los gastos seguirán aumentando y la carga de la deuda, ya insoportable, se hará más pesada y costosa", dijo. Está en juego "la supervivencia misma de Francia".

Su plan de recortes, que incluía la supresión de dos días feriados, relanzó el malestar social. Este lunes, se convocaron concentraciones ante alcaldías para celebrar su marcha.

Sin embargo, las autoridades tienen la vista puesta en una jornada de protestas el miércoles, impulsada a través de las redes sociales bajo el lema "Bloqueemos todo", y en la huelga "masiva" convocada el 18 de septiembre por los sindicatos.