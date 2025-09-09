Publicidad

Internacional

Trump sugiere a la UE imponer aranceles a China e India para presionar a Putin

El presidente de Estados Unidos propone aplicar tarifas aduaneras de entre el 50% y 100% a países como China e India, aliados de Rusia.
mar 09 septiembre 2025 04:42 PM
DEl presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, estrecha la mano de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, tras el anuncio de un acuerdo comercial entre Estados Unidos y la UE, en Turnberry, Escocia, Gran Bretaña, el 27 de julio de 2025.
"La fuente de financiación de la máquina de guerra rusa son las compras de petróleo por parte de China e India. Si no vamos a la fuente de esa financiación, no podemos detener la guerra", aseguró un responsable de EU.

Estados Unidos está dispuesto a ampliar los aranceles contra los compradores de petróleo ruso si la Unión Europea toma medidas similares, para así reducir los ingresos que Moscú necesita para la guerra en Ucrania, dijo el martes a la AFP un funcionario estadounidense.

Trump planteó aranceles de entre el 50% y 100% a países como China e India, al intervenir en una reunión de altos funcionarios estadounidenses y europeos sobre esas posibles medidas contra Rusia, según ese alto responsable, que declinó dar más detalles.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, recibió el lunes y el martes a una delegación europea, en particular al responsable de las sanciones de la UE, David O'Sullivan.

Washington impulsa la implantación de aranceles dirigidos a los compradores de petróleo ruso.

Estados Unidos ya lo ha hecho contra India y quiere aplicarlo a China.

"La fuente de financiación de la máquina de guerra rusa son las compras de petróleo por parte de China e India. Si no vamos a la fuente de esa financiación, no podemos detener la guerra. Y eso es lo que buscamos hacer", aseguró a la AFP un responsable estadounidense.

Según esta fuente, el presidente estadounidense está "listo para hacerlo ya, pero piensa que la UE debe hacer lo mismo", un mensaje transmitido a los representantes europeos, insistiendo en que, si Bruselas está dispuesta a alinearse con los aranceles, Washington actuará.

Cando le preguntaron el domingo en la Casa Blanca sobre si estaba dispuesto a lanzar una nueva fase de sanciones contra Rusia, Trump respondió: "Sí, lo estoy".

Por su parte, Bessent ya había afirmado el domingo que Estados Unidos estaba "listo para aumentar la presión" sobre Rusia con el fin de poner fin a la guerra en Ucrania, llamando a la UE a hacer lo mismo.

Paralelamente, el mandatario republicano aseguró a través de su red Truth Social que las negociaciones con India para "resolver la cuestión de las barreras comerciales" entre ambos países prosiguen.

"¡Estoy seguro de que no habrá ninguna dificultad para llegar a una conclusión satisfactoria para nuestros dos grandes países!" exclamó Trump en su mensaje.

